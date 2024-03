タカラトミーが販売する「人生ゲーム」から、76作目となる「人生ゲーム タイムスリップ100」が登場!

タカラトミー「人生ゲーム タイムスリップ100」

価格:5,500円(税込)

発売日:2024年3月21日(木)

対象年齢:6歳〜

プレイ人数:2人〜6人

盤面サイズ: 582(W)×582(D)mm

販売店舗:全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」

「人生ゲーム」の基本ルールに変わりはありませんが、「人生ゲーム」史上初となる2つ目のルーレット「時空ルーレット」を新たに設置!

この「時空ルーレット」の出目次第で”時空の扉”が開き、更に別の時代にタイムスリップできます。

「時代を映す鏡」のように、大正、昭和、平成、令和から、100年後の未来、それぞれの時代のトレンドを反映がされ、どんな年代の方でも一緒に楽しめる内容になっています☆

コマ(車)はタイムスリップマシンをイメージしたデザイン。

ゲームの途中で仲間を乗せ、その時代ごとのトレンドを楽しみながら時空を旅していきます☆

「時空ルーレット」と時空の扉

「人生ゲーム」史上初となる2つ目のルーレット「時空ルーレット」が登場!

この「時空ルーレット」の出目次第で”時空の扉”が開き、更に別の時代にタイムスリップできます。

時計マークのあるマス目に止まったプレイヤーは、「時空ルーレット」をまわして、時計マークがでたら、マス目の指示に従い、盤(ステージ)をひっくり返すことができます。

ステージの種類は以下の5種類です。

1 スタート&ゴール 約100年〜90年前ステージ現代から約100年前の時間旅行に出発するスタートとゴールがあるステージ。時間旅行準備ゾーンでは現代の職業に就職します。

2A 約80年〜60年前ステージ

2B 約100年前カルチャーステージ

3A 約50年〜40年前ステージ

3B 約100年前お仕事ステージ

4A 約30年前〜現代ステージ

4B 約100年後予想未来ステージ

各年代のトレンドワード満載のマス目、職業カード、お宝カード、仲間

それぞれのステージのマス目には、「ブギウギのリズムでウキウキ」「太陽にほえながら全力疾走」「身分証明でネコの免許証を見せてしまう」「100年前のSNS投稿が歴史的遺産になっていた」など、時代を感じるトレンドワードが採用されています☆

2A 約80年〜60年前ステージ

・ブギウギのリズムでウキウキ。$16,000もらう。

・足踏みミシンでビートを刻む。$2,000もらう。

・マンモス団地にお引越し。$10,000はらう。

・街頭テレビが人だかりで全然見えない。$15,000はらう。

2B 約100年前カルチャーステージ

・浪曲が丸暗記できた。$10,000もらう。

・乗り合い馬車で移動。あぜ道で酔ってしまう。$8,000はらう。

・ミルクホールで一息つく。$5,000もらう。

・アドバルーンに誘われて百貨店へ行く。$10,000はらう。

3A 約50年〜40年前ステージ

・穴のあいたパンタロンをつくろう。$5,000はらう。

・ツメの折れたビデオテープで録画に失敗。$20,000はらう。

・太陽にほえながら全力疾走。矢印の指すマスに進む。

・身分証明でネコの免許証を見せてしまう。$12,000はらう。

3B 約100年前お仕事ステージ

・銭湯絵師を志すも挫折。$10,000はらう。

・求人あり。電話交換手になれる。給料$40,000。

4A 約30年前〜現代ステージ

・おニューの扇子でディスコに出かける。$50,000はらう。

・ハイテクスニーカーを「チョベリグ」とほめられる。$18,000もらう。

4B 約100年後予想未来ステージ

・100年前のSNS投稿が歴史的遺産になっていた。$37,000もらう。

お宝カード

ゲーム中にもらえるお宝カードには、「ブリキのおもちゃ」「もんぺ」「オート三輪」「マイベストカセット」など、それぞれの時代を代表するアイテムが登場しています!

仲間

ボード上のピンクのマス目に止まると、一緒に旅をする仲間をタイムスリップマシン(コマ)に乗せることができます。

「勤勉な石像」や「エリマキトカゲ」「喜劇王」などが登場しています。

ゲームに登場する「仲間」にも、時代のトレンドが反映されています☆

職業カード

ゲームの途中で、旅や冒険に関わる職業を中心に、大正、昭和時代に活躍した職業に転職することもできます。

「職業カード」には「伝説の冒険家」や「人気フォトグラファー」が登場。

「転職カード」には、「時計職人」や「紙芝居屋」「電話交換手」などが登場しています!

© 1968,2024 Hasbro. All Rights Reserved. © TOMY

