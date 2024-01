アメリカのある寿司レストランで昨年7月、出された刺身を「この魚、焼いて」と突き返した夫婦客がSNSで物議を醸したが、米マサチューセッツ州在住のイタリア人男性も自国発祥の料理に対するこだわりがあったようだ。男性はアメリカ人の妻に「夕食にラザニアスープを作る」と言われ、ラザニアがスープになってしまうことに納得できなかったという。英エンターテイメントウェブサイト『The Poke』が伝えている。

【この記事の動画を見る】

米マサチューセッツ州ボストンに暮らすサラ・モニカさん(Sarah Mollica、26)とカルロ・ブルーノ・ロンゴさん(Carlo Bruno Longo、27)夫婦は、アメリカ人のサラさんとイタリア人のカルロさんの文化の違いから生じるちょっとした夫婦のハプニングをSNSに紹介して人気を集めている。

中でも昨年10月16日、TikTokに投稿した動画が2060万回以上の再生回数を記録し、最近になって英エンターテイメントウェブサイト『The Poke』で紹介され、注目を集めている。その動画では、車内で軽食を摂っているカルロさんに、サラさんが「今晩の夕食、何がいい?」と語りかけている。「何でもいいよ」と答えるカルロさんだったが、サラさんの一言で「何でもいい」とは言えない状況になってしまったようだ。2人の会話は次のように続いた。

サラさん「スープを作るわ。」

カルロさん「いいんじゃない。」

サラさん「TikTokで見たんだけど、そのスープがラザニアスープっていうのよ。」

カルロさん「今、なんて言った?」

サラさん「ラザニアスープよ。」

サラさんの会話に全く興味を示す様子がなかったカルロさんだったが、彼女の「ラザニアスープ」の一言で軽食を食べるのを止め、目を大きく見開いたままゆっくりとサラさんの方に顔を向けた。ちなみにラザニアはイタリアのナポリが発祥と言われ、シート状のパスタ麺をラザニアと呼び、そのラザニアにミートソースやホワイトソースなどをミルフィーユ状に重ねてオーブンで焼く料理である。

そのラザニアがスープとして調理されることに、イタリア人のカルロさんにとって邪道な行為に取れたようだ。2人の会話はさらにこのように続いた。

カルロさん「ラザニアスープって、なっ、なっ、なっ、何だよ?」

サラさん「パスタを使うでしょ。それにチーズ、トマトなんかをスープに入れるの。」

カルロさん「ラザニアの平たい麺を使うんじゃないのか? まずそれが間違っている! 次に間違ってるのは、それはラザニアなのかスープなのかってことだ。ラザニアスープなんてあり得ない!」

サラさん「でもそれ、ラザニアスープって言っていたもん。」

カルロさんの興奮は増すばかりで、声もイタリア訛りの英語で強い口調に変わり、かなりうろたえているのが分かる。しかしサラさんも引くことなく、TikTokの動画で見たのは「ラザニアスープ」だったと訴え、カルロさんに食べてもらうように促していた。

サラさん「でも、とても美味しそうだった。スープの中で全部ミックスされているの。」

カルロさん「なんてことだ。ダメだよ!」

サラさん「それで、今晩ラザニアスープを作ったら食べてくれる?」

カルロさん「もし、君がこれをラザニアスープと呼ぶのを止めてくれたら多分食べるよ。」

サラさん「いいわよ。でもそれはラザニアスープなのよ。」

カルロさん「えっとごめん! ほんとごめん! それってラザニアの塊をスープに投げ込むんだよね?」

最後までカルロさんは、ラザニアをスープにすることに対して納得がいかなかったようだ。結局サラさんはこの日、ラザニアスープを作ったのかどうかは明かしていないが、動画には「彼の反応は見る価値がある」「『スープに投げ込む』が笑える」といった声が寄せられ、多くの人に笑いをもたらした。

どうやらサラさんは、カルロさんに対してイタズラを仕掛けて彼の反応を楽しんでいるようだ。

実はこの2人、2021年7月1日に投稿した動画が話題になっていた。それはサラさんが乾燥スパゲティをカルロさんの見ている前で半分に折ってしまうもので、スパゲティがパキッっと音を立てて折れた瞬間に、カルロさんは頭を抱えて「サラ! 頭がおかしくなっちゃったのか?」と言いながらショックを受けていた。

そんなカルロさんとサラさんは、2015年にカルロさんの両親が経営する南イタリアのビーチクラブで出会ったという。当時、カルロさんはビーチでライフガードをしており、彼は毎年夏に親族に会いに南イタリアを訪れるサラさんをデートに誘うため、必死に英語を勉強したそうだ。その後、2人は交際することになり、イタリアとアメリカとの遠距離恋愛を経て、結婚に至った。SNSに投稿された動画には、サラさんにイタズラを仕掛けながらも彼女を心から愛するカルロさんの姿が垣間見られる。

