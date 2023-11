「傷跡はどこに？」顔面ピアスを“全除去”したハン・ソヒ、超接写カット公開し美肌を証明【PHOTO】

女優ハン・ソヒが、超接写カットで華やかな美貌を再証明した。

ハン・ソヒは本日(6日)、インスタグラムにファッション誌『VOGUE KOREA』と共にした撮影のビハインドカットを数枚投稿。シックな魅力を披露した。

一時は目元や口元のピアスでファンを騒然とさせたハン・ソヒだが、最近個人ブログを通じて「現在はすべて外した状態」と明らかにしていた。それだけに、今回の投稿では煌びやかなアイシャドウの映えるクリアな肌に注目が集まっている。

投稿を目にしたファンからは「肌の質感が本当に憧れ」「どれだけ近づいてもため息が出るほど美しい」「どんなあなたも大好き」といった称賛の声が寄せられた。

(写真=ハン・ソヒInstagram)

なお、ハン・ソヒの最新出演作『京城クリーチャー』は、Netflixで近日独占配信予定。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『カネの花 〜愛を閉ざした男〜』『100日の郎君様』『アビス』『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。