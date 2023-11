初めて体験するはずなのに、なぜか過去に同じ体験をしたような錯覚に陥ることを「デジャヴ」といいます。このデジャヴとは逆に、何度も見たはずの光景なのに非現実的で初めてのことのように感じられる体験は「ジャメヴ」と呼ばれます。このジャメヴの研究で2023年度イグノーベル文学賞を受賞した心理学者のアキラ・オコーナー氏とクリストファー・ムーラン氏が、ジャメヴを解説しています。

Jamais vu: the science behind eerie opposite of déjà vu

https://theconversation.com/jamais-vu-the-science-behind-eerie-opposite-of-deja-vu-213596

2023年度イグノーベル賞については、以下の記事でまとめられています。オコーナー氏とムーラン氏は「一つの単語を何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も繰り返した時に覚える感覚の研究」で、2023年度のイグノーベル文学賞を授与されています。

「人々を笑わせ、考えさせる研究」が評価される2023年度イグノーベル賞全10部門まとめ、日本人は栄養学賞で受賞 - GIGAZINE

ジャメヴについては、デジャヴと比べてあまり研究が進んでいなかったとのこと。オコーナー氏らは、ジャメヴを引き起こすように誘導する実験は簡単にできると考え、15年かけて研究を行いました。

ジャメヴの検証実験はシンプルで、最初に行われたのは「94人の大学生に何度も同じ単語を繰り返し書かせる」というもの。被験者は、日常的にありふれたものから普段あまり目にしないものまで、12種類の単語を何度もノートに書き写しました。

オコーナー氏らの研究チームは、被験者に「単語の書き写しはできるだけ早く行うように」と依頼する一方で、「違和感や退屈、手の痛みなどを感じた場合は作業を中止してもよい」と伝えました。その結果、被験者の約70%がジャメヴに近い違和感を覚えたため、少なくとも1回は作業を中断したとのこと。

ジャメヴによる作業の中断は単語をおよそ33回書き写した時、時間に換算すると約1分で発生したとのこと。また、ジャメヴは書き写している単語がよく知られた単語の場合に起こったそうです。

2番目の実験では、「the」という定冠詞のみを何度もかかせる実験を行いました。すると、被験者の55%がジャメヴを理由に作業を中断しました。ジャメヴに至るまで「the」を書き写した回数は平均で27回でした。

作業を中断した被験者は「単語を見れば見るほど意味がわからなくなる」「手のコントロールを失いそうだった」「まるで単語が正しくないようで、実際には言葉ではなく誰かにだまされているように思った」などの感想を述べたそうです。

オコーナー氏らは論文の中で、「繰り返すことによる意味の変容と喪失は、ジャメヴという特別な感覚を伴う」と主張しています。オコーナー氏らは「ジャメヴとは作業が自動化されて流ちょうになりすぎ、繰り返されすぎていることを知らせる信号であり、今行っている処理から抜け出させてくれるものです。非現実的な感覚は実際には現実を確認するものなのです」と説明しています。

私たちの認知は常に柔軟性を保つ必要があります。単純な反復作業に長く没頭するよりも、必要なところに注意を向ける方が合理的であり、ジャメヴは認知を正しく導くためのシステムだとオコーナー氏らは論じています。

また、オコーナー氏らはジャメヴの研究が、何度も同じ単語を繰り返し書き記すように、同じ行動を何度もやってしまうことが人間の認知に及ぼす影響についての知見にもつながるとしています。例えば、外出する時に家の鍵をかけたかどうかを何度も繰り返し確認すると、鍵がかかっているかどうかを確認すること自体が認知的に難しくなり、悪循環に陥ってしまうといえます。

オコーナー氏らは「最終的に、イグノーベル文学賞を受賞できたことを光栄に思います。このような賞の受賞者は『笑わせ、そして考えさせる』科学的な作品に貢献します。私たちのジャメヴに関する研究が、近い将来より多くの研究とさらなる洞察の契機になることを願ってやみません」とコメントしました。