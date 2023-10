ローソンから、2023年10月26日(木)より、日常が賑やかになる「ちいかわ」グッズが登場!

メラミンタンブラーやハンドクリームなど、普段の生活やお出かけ先で大活躍してくれるグッズが販売されます☆

ローソン「ちいかわ」グッズ

発売日:2023年10月26日(木)

取扱店舗:ローソン店内・雑誌棚

ローソンに「ちいかわ」グッズが登場!

普段の生活だけでなく、おでかけでも大活躍なグッズが揃う「ちいかわ」グッズ。

「持ち手付きメラミンタンブラー」「ティッシュストッカー」「ハンドクリーム」の3種類が展開されます。

毎日を賑やかにしてくれる、「ちいかわ」たちのかわいいグッズです☆

持ち手付きメラミンタンブラー

価格:968円(税込)

種類:全1種

本体サイズ:約直径90×91mm

容量:300ml

素材:メラミン樹脂

耐熱温度:120度

取っ手付きで持ちやすいメラミンタンブラー!

仲良く温かい飲み物を味わう「ちいかわ」と「ハチワレ」がほっこりするデザインです。

コレクションとして揃えるのもおすすめ☆

※電子レンジ・オーブンでの使用はしないでください

ティッシュストッカー

価格:968円(税込)

種類:全1種

本体サイズ:約横237×奥行128×高さ58mm

※205×105×50mmまでのソフトパックティッシュが収納できます

素材:(本体)ポリプロピレン、(底板)ポリエチレン

耐熱温度:(本体)100度、(底板)70度

机の上が一気に華やかになる、パステルカラーの「ティッシュストッカー」

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」など人気のキャラクターたちが大集合したデザインです☆

※火のそばに置かないでください

ハンドクリーム

価格:660円(税込)

種類:全3種

サイズ:約横40×高さ110mm

内容量:30g

配合成分:水、ミネラルオイル、セテアリルアルコール、ステアリン酸グリセリル、ステアリン酸、フェノキシエタノール、香料、カルボマー、シア脂、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、水酸化Na

持ち運びもしやすい便利なサイズの「ハンドクリーム」です。

ラインナップは「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の3種。

プレゼントやギフトにもぴったりのかわいらしさです☆

※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください

※化粧品がお肌に合わないときは、使用を中止してください。

そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等に相談されることをおすすめします。

(1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合

(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合

※高温(40℃以上)や、高湿度の所には置かないでください

ローソンで買える、かわいい「ちいかわ」グッズ。

ローソンの「ちいかわ」グッズは、2023年10月26日(木)より販売開始です☆

