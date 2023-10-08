ÆüËÜ¤Î¤ª²Û»ÒÏÀÁè¤¬NBA¾åÎ¦¡¡11Áª¼ê¡õ¥³¡¼¥Á¤¬¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ÆÀä»¿¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¿©¤Ù¤¿¤¤¡×
NBA¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤¬¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤ËÈ¿¶Á
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊNBA¡Ë¤Î¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤¬¡¢¸ø¼°X¤ÎÆüËÜ¸ì¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¸ø³«¤·¤¿1ËÜ¤ÎÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤éÏÀÁè¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î2¤Ä¤Î¿Íµ¤¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤¹¤ë±ÇÁü¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¤«¤é¡ÖÏÀÁè¤¬NBA¤Þ¤Ç¡×¡ÖÆâÍð¤ª¤¤ë¤Ç¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖNBAÁª¼ê¤Ï¤¤Î¤³ÇÉ¡©¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¡©¡×¤Î»úËë¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤Þ¤ëÆ°²è¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£1ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï¥À¥ê¥ª¡¦¥·¥ã¥ê¥Ã¥Á¡Ê¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡Ë¡£¡ÖÌ£¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤Æ±¤¸¤À¤±¤É¡¢¤¤Î¤³¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤À¤Ê¡×¤È¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤òÁªÂò¤·¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£Â³¤¯¥È¥ì¥¤¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤â¡Ö¤¤Î¤³¤À¤Í¡×¤È2É¼¤¬Æþ¤ë¡£
¡¡3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥¥Î¥Í¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¡Ö¤ª¡¼¡¢¤³¤ìÈþÌ£¤·¤¤¤Í¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È2¤Ä¤È¤â¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿¸å¡¢ÏÓÁÈ¤ß¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÌ£¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤¤Î¤³¤¬¹¥¤¤«¤Ê¡×¤È¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡È¤¤Î¤³ÇÉ¡É¡£¤è¤¦¤ä¤¯¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤Ë1É¼¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥±¥Ü¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬ËÍ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤è¡×¤È»®¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤È¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¸ý¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡5¿ÍÌÜ¤Î¥ë¥Ç¥£¡¦¥²¥¤¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤â¡È¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¡É¡£¤½¤Î¸å¤â¼¡¡¹¤ÈÁª¼ê¤¬ÅêÉ¼¤·¡¢¡ÖÎ¾Êý¤À¤Í¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥¬¥ë¡¼¥Ð¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤ò½ü¤¡¢9Áª¼ê¤¬²óÅú¤·¤¿»þÅÀ¤Ç6ÂÐ3¤È¡È¤¤Î¤³ÇÉ¡É¤¬Í¥Àª¡£ºÇ¸å¤Ë¥í¥ó¡¦¥¢¥À¥à¥¹AC¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ä¤Þ¤êÏÀÅÀ¤Ï¿©´¶¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¿©¤Ù¤¿¤¤¤Í¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤òÁª¤Ó¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë7ÂÐ3¤ÈÂçº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥¥Î¥³ÇÉ¤Ç´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³ºÇ¶¯!!¡×
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤¤Î¤³¤ÏÀµµÁ¡×
¡ÖÆâÍð¤ª¤¤ë¤Ç¡×
¡Ö¤Þ¤µ¤«¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤¬¤¤Î¤³¡¦¤¿¤±¤Î¤³ÀïÁè¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡Ä¡Ä¡×
¡ÖÏÀÁè¤¬NBA¤Þ¤Ç¡×
¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«Áª¤Ù¤Ê¤¯¤ÆÎ¾Êý¤Û¤¦¤Ð¤ë¥¦¥¹¥Þ¥ó¤¯¤ó¤â²Ä°¦¤¤¡×
¡Ö¤¤Î¤³¤Ï³¤³°Å¸³«¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¡ª¡¡¹ñÆâ¤Ï¤¿¤±¤Î¤³¤ËÇ¤¤»¤í¡ª¡×
¡ÖÆüËÜ¤Î¤ª²Û»Ò¡¢¤ªµ¤¤Ë¾¤¤·¤¿¤«¤·¤é¡¼¡×
¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÈ½Äê¹¥¤¡×
¡¡º£·î24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤Î¥µ¥ó¥º¤È¤ÎNBA³«ËëÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤ËºÇ¹â¤Î¹Êó³èÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë