先月19日、トビウオのせいでスマホを失う決定的瞬間をカメラが捉えた。船の上で写真を撮るために2人の女性がポーズを決めていたのだが、持っていたスマホが突然手から離れ、海の中へ落ちてしまった。一瞬の出来事に女性は何が起きたのか分からず困惑していたが、スロー再生で動画を確認してようやく原因を把握することができた。この様子を捉えた動画には驚きや笑いの声が多数寄せられている。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

【この記事の動画を見る】

話題の動画が撮影されたのは、フィリピン中部レイテ州周辺の海で、ネレッサ・アーサル・マクワランさん(Neressa Ursal Maquilan)は親戚とともに船に乗り、亡くなった叔母の墓参りに向かっていた。天気が良かったので記念に写真でも撮ろうとした時に、思いがけない事態が発生した。

その様子を捉えた動画には、黒いカーディガンを羽織るネレッサさんが映っており、隣に座っていた女性と一緒にカメラに向かって笑顔を見せている。左手でピースサインをし、数秒ほど静止してシャッターが切られるのを待っていたネレッサさん。ところが次の瞬間、ネレッサさんは右手で自身のスマホを持って膝の上に置いていたのだが、突然弾かれてスマホが消えてしまったのだ。

ネレッサさんの表情は一瞬で硬くなり、動揺しながらも周囲を見渡してスマホの行方を捜している。動画をよく見ると、画面左から右に向かって何かが高速で飛んでいったことが分かる。動画後半のスロー再生で確認してみると、なんと海面から飛び跳ねたトビウオが偶然ネレッサさんの手元にぶつかり、手から滑り落ちたスマホはそのまま海の中に落ちていった。

この動画を撮影していた、ネレッサさんの親戚であるチャ・アーサルさん(Cha Ursal)は「本当に予想外の出来事でしたよ」と驚いており、すぐに船長に伝えて船を停めてもらったという。船長が海に飛び込んでネレッサさんのスマホを捜してくれたが、見つからなかった。

しかしその日の夜、干潮のタイミングで誰かが海岸にてスマホを見つけ、ネレッサさんのもとに戻ってきたという。水に濡れてしまい壊れていたが、チャさんの義理の姉妹が新しいスマホを買ってくれたそうだ。チャさんは「こんなことは滅多に起こりませんから、何だか特別でありがたい気持ちになりましたね」とポジティブなコメントを残した。

トビウオにスマホを奪われた瞬間を捉えたこの動画がネット上でシェアされると、「本当に一瞬の出来事だ。スロー再生がなかったら分からなかったよ」「魚もSNSをやりたかったのかもね」「きっとトビウオは自撮りしたかったんだよ」「魚も盗みという犯罪を働くのか」など驚きの声やジョークを飛ばす声が寄せられた。

ちなみに昨年11月には、生中継を行っていたリポーターが、インコにワイヤレスイヤホンを盗まれて唖然とする様子を捉えた動画が話題を呼んでいた。

画像は『The Daily Star 2023年7月12日付「Flying fish leaps onto boat and steals woman’s phone as she poses for a pic」(Image: ViralPress)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)