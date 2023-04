米歌手テイラー・スウィフトの全米ツアー『The Eras Tour』が現地時間3月17日にアリゾナ州グレンデールでスタートしたが、3月31日から4月2日にはテキサス州アーリントンの「AT&Tスタジアム」で3夜連続公演が行われた。3日間で21万人以上のファンを動員し、熱狂的な盛り上がりを見せたが、3夜目にコンサート会場の男性用トイレで撮影されたわずか8秒の動画がSNSに投稿され、これまでに500万回以上の視聴回数を記録している。テキサス州のニュースメディア『WFAA』『Fort Worth Star-Telegram』などが伝えた。

テイラー・スウィフトの10枚目のスタジオアルバム『Midnights』が昨年10月21日にリリースされた直後に発表されたツアー『The Eras Tour』は、チケットの先行販売初日に240万枚以上を売り上げ、アーティストが一日に販売したコンサートチケットの最多記録を更新した。米大手チケット販売会社「チケットマスター」 では“歴史的に前例のない需要があり、数百万人が現れた”ためサーバーが先行販売開始後1時間弱でダウンする騒ぎも起きたほどで、まさしくファン待望のコンサートであった。

全44曲を披露したショーは、テイラー本人のキャリアの中でも最長の3時間15分のステージとなり、これに一日平均7万人のファンが集結した。

動画が撮影されたタイミングはコンサートの前後なのか休憩中なのかは不明だが、映像ではある男性がトイレの入り口に立って恐る恐るサインを確認していると、もう一人の男性に「男性用だよ!」と声をかけられて、一緒に中に入っていくところから始まる。

中に入ると、最初に「失礼!」と言って笑顔で出ていく女性にすれ違う。さらに奥へ進むと、そこには順番を待つ女性の長蛇の列ができていた。女性ファンが大多数のテイラー・スウィフトのコンサートにおいて、男性用トイレは女性たちに占領されてしまったのだ。

よく見ると、柱の向こう側の小便器が並んでいると思われる場所では、女性は反対の壁に顔を向けて男性が用を足しているところを見ないように“一応”気を遣っている様子がうかがえる。

この動画には3,900件以上のコメントが集まり、「ハリー・スタイルズのコンサートでも同じことがあったよ。男の僕が男性用トイレに入っていこうとしただけなのに、こっちが恥ずかしい思いをしたよ」というものもあった。

またある男性が「俺なら、的をワザと外して、便座と床に引っかけておくけどな」とコメントすると、「そのとおり」「それしか選択肢はないでしょう」などと主に男性から100件以上のリプライが付いていた。

ほかにも「これってテキサスでは違法だと思ったけど?」「問題になるのは女性用トイレに男性が入る場合だけじゃない?」「公衆トイレを撮影するだけでも十分ワイルドだよ 爆」というコメントも見受けられた。

画像は『Taylor Swift 2022年11月1日付Twitter「I’m enchanted to announce my next tour: Taylor Swift | The Eras Tour」』『Christi Clanton 2023年4月2日付TikTok「When he had to make sure he was in the right bathroom」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 秋本神奈)