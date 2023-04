By ほしのるる

毎年おなじみのエイプリルフールが今年も始まってしまいましたー!どれが本当でどれが実はウソなのか、どこからどこまでがネタなのか、いや、もしかしたらこれはネタのふりをしているだけでマジなのでは?というような感じで混沌としていくカオスな一日の始まりです〜!

◆ここからまとめリスト

公式コラボから個人による非公式なものまで中身はいろいろですー

◆インターリンク、世界初 「異世界VPN」 開発成功 〜乗るしかない!この異世界ビッグウェーブに〜

世界各国に設置したVPNサーバーに接続するVPNサービス「セカイVPN」を提供する、インターネットサービスプロバイダーのインターリンクが世界初 「異世界VPN」の開発に成功したと発表しました。

「異世界VPN」とは、異世界に設置したVPNサーバーに接続することで、異世界のIPアドレスで異世界へのアクセスを可能にするIP共有型のVPNサービスとなっており、PCやスマートフォンでリストから異世界のサーバーを選んでその世界のIPアドレスを利用可能だとのこと。2次元世界や霊界にも簡単につながるそうです。

異世界VPNへの接続イメージはこんな感じ。異世界VPNの価格は月額税込1100円で、解約はオンラインでも可能。最大2カ月無料で試用でき、異世界に満足できない場合、いつでも退会できるそうです。

選ぶことができる異世界が以下。どれもどこかで見たことがあるような、ないような。

顧客の声もまとめられています。

開発した社員には異世界から戻らなくなった人もいるとのこと。インターリンクの代表取締役を務める横山正氏は開発経緯について「異世界VPNを作るきっかけは、トーマス・エジソン氏の霊界電話でした。サービス開発の終盤では『ちょっと霊界まで』にて、エジソン氏にコンタクトを取ることが可能となり、『困るということは、次の新しい世界を発見する扉だよ。知らんけど』など、直接アドバイスをいただきました。ただ、開発中に社員数名が異世界から帰って来られない状況が続いています。しかし、VPNで常時接続しているため社員が元気であることは確認しています。戻れない社員も、2020年より導入した完全テレワークと現在試験導入中の週休3日制度のおかげで現状に問題は無く、こちらの世界に戻りたくなさそうなのは、少し気にかかるところです」と述べました。

◆ChatGPTやAIを使ってあなたにぴったりのバンド名を考案してくれるサービス「#かっこいいバンド名ジェネレーター」

インターネットサービスプロバイダーのGMOとくとくBBが、チャットAIのChatGPTやAIを使用して自分にぴったりなバンド名を考案してくれるサービス「#かっこいいバンド名ジェネレーター」を発表しました。

#かっこいいバンド名ジェネレーターでは、入力欄にバンドのコンセプトを10文字以内で入力すると、レコードのジャケット写真やそのバンドにぴったりなバンド名、バンドの紹介、デビューシングルの名前を生成してくれます。

バンド名「ネコノミクス」は「にゃんだふるエコノミー!」が合言葉の大人気ネコバンドです。リーダーのトラディングキャットが中心となって結成され、パンチ力のあるキャッチーな曲でライブ会場を熱狂させているとのこと。 ちなみにデビューシングルは「にゃんだふるエコノミー」でした。

またページ下部から他のユーザーが生成したバンド名が確認できます。

◆肉球型磁気治療器「ピップエレキニャン」

家庭用磁気治療器「ピップエレキバンなどを販売するピップ株式会社が、身も心も「にゃんわり」ほぐれる新商品として肉球型磁気治療器「ピップエレキニャン」を発売しました。

開発に22年を要したという「ピップエレキニャン」がこんな感じ。肉球型に配置した磁石で血行を改善し、猫背コリを解消しつつまるで猫の手で押されているような至福のひとときを感じることができるとのこと。

◆「好きな子がめがねを忘れた」のスピンオフ作品「好きな子がメカになっていた」

2023年7月からのTVアニメ放送が決定しているマンガ「好きな子がめがねを忘れた」のスピンオフ作品「好きな子がメカになっていた」が発表されました。漫画家の加藤拓弐氏による特別描き下ろしビジュアルが以下。ヒロインの三重さんがメカメカしい衣装に包まれています。

◆今後のドミノ・ピザの商品開発はAIが指揮!CHAT-GPR4をベースに、世界中のレシピから最高のピザを提案できる優れもの「D0M1NO-KUN(ドミノくん)」登場

宅配ピザチェーンのドミノ・ピザが独自開発したピザ特化型AI「D0M1NO-KUN(ドミノくん)」が、ドミノ・ピザの商品開発担当役員に就任したことが発表されました。また、D0M1NO-KUNの提案した新商品第1弾として、トロピカルカクテルとピザを組み合わせた新商品「トロピカルカクテルピザ」を2023年夏に発売することも決定されました。

D0M1NO-KUNはピザに特化したレシピ開発AIで、古今東西世界中のあらゆるレシピとお客様のニーズを分析し、キーワードや文章を入力すると、その要求に見合った最高のピザレシピを提案するとのこと。アメリカのCloseAIが開発した対話型レシピ考案AI「CHAT-GPR4」をベースに開発されており、世界中のレシピだけでなく、顧客のタイプ別のマーケットニーズや、最新トレンド、未来予測、顧客ペルソナ、競合他社の商品との差別化ポイントなども学習し、よりマーケットにフィットしたレシピを提案できる機能を持っているそうです。

メニュー開発担当責任者の大山幸恵課長は「上司が AI になる日がくるとは。就任決定を聞いたときには腰を抜かしそうになりました。最初はどうなることかと思っていましたが、一緒に仕事をしてみると『D0M1NO-KUN(ドミノくん)』は、頼れる、また謙虚な上司なので、とても嬉しいです」とコメントしました。

◆モビモン | モビリティマーケット by KINTO

自動車のサブスクリプションサービスを展開する「KINTO」が、乗り物の利用歴に合わせて成長するキャラクター「モビモン」を発表しました。

DR.コテーラによると、モビモンは成長と共に人が乗って移動できるようになるモンスターとのこと。記事作成時点では「ほのおタイプ」「くさタイプ」「みずタイプ」の存在が確認されています。

ほのおタイプのモビモンは、成長すると翼の生えたスーパーカー「フェスラー」になります。

くさタイプの完全究極体は、オフロードカータイプの「ブルーザー」。

みずタイプの完全究極体は、ハワイまで1時間で行けるクルーザーモビモン「ラッコリー」です。

◆アイティオール株式会社はAI技術会社「AIティオール」に社名変更します

固定電話をクラウド化する「ナイセンクラウド」を提供するアイティオールが、AI技術会社「AIティオール」に社名を変更すると発表しました。

【重要なお知らせ】

アイティオール蠅AI技術会社「AIティオール」に社名変更します。 時間がなかったので、会社概要はChatGPTに「AIの会社概要を1000文字で書いて」と依頼して書いてもらいました 特設サイト????【https://t.co/FRrLFkzLwp】

YouTube????【https://t.co/G1EEDMclWQ】#エイプリルフール pic.twitter.com/h1rTpY9WMX— ナイセン®︎【公式】????テレワークに役立つサービス No.1 (@itallinc) March 31, 2023

以下のムービーではAIティオールの会社概要が説明されています。

アイティオールは「AIティオール」に社名変更します #AI #エイプリルフール - YouTube

ただし、社名変更はもちろんエイプリルフールのウソ。ムービー中で語られる会社概要については、「時間がなかったので、会社概要はChatGPTに『AIの会社概要を1000文字で書いて』と依頼して書いてもらいました」とのことでした。

◆サブウェイは宇宙人の皆様にも健康を届けます!「一個で一光年分の旅も安心」なサンドイッチが登場〜『宇宙人専用サンド』2023年4月1日(土)限定発売〜

世界中に約3万7000店舗を展開するサンドイッチチェーンのサブウェイが、ついに地球外に居住する宇宙人向けに「宇宙人専用サンド」を開発したと発表しました。

「宇宙人専用サンド」は、商品開発担当のみよさんが漂流した宇宙人と遭遇したことをきっかけに開発されたとのこと。

太陽系第3惑星地球日本時間4月1日(土)限定で発売される「宇宙人専用サンド」は厳しい地球基準で滅菌された真空パックに包まれており、栄養を丸ごと吸収できる特殊なホースによって、フレッシュな状態で口に運ぶことができるとのこと。ただし、地球人は食べられない仕様となっているそうです。

◆「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件」が恋愛ゲーム化

小説家になろう発の人気ライトノベルでアニメ化も果たした「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件」が恋愛ゲーム化することが判明しました。ゲームのタイトルは「お隣の天使様と小悪魔様にゲームでも駄目人間にされていた件」で、キービジュアルではヒロイン真昼が「天使様」バージョンと「小悪魔様」バージョンの姿を見せています。

◆集まれ!全国のご当地キャラ!ジェッ太と一緒にジェットスター就航地をめぐる特別チャーター実施

国内LCCのジェットスターが、公式キャラクターのジェッ太や全国のご当地キャラクターが描かれた特別チャーター便を運航すると発表しました。

特別ラッピングのデザインはこんな感じ。便名は、ご当地キャラの日が5月11日であることにちなんで「5101便」となっています。

ラッピングだけではなく、頭や尻尾が大きいキャラ工学に基づいて通常の3倍サイズに設計された座席とトイレ、スマートフォンを使ってカップリングを目指せる友情マッチングサービス、イベント出演で疲れたご当地キャラクターを癒やすマッサージルーム・温泉・サウナ、ご当地キャラクターの体力作りとリフレッシュを可能にするジムなどを機内に完備しているとのこと。さらに、海外のご当地キャラに会いに行けるオプションや、ご当地キャラクターたちの好物をふんだんに使用した特製パフェ、獣医師免許保持のキャビンクルーによるウェルカムサービスなども用意されているそうです。

◆ケンタッキーフライドチキン公式自動販売機「カーネルベンダース」

ケンタッキーフライドチキンが、24時間できたてのおいしさを楽しめる公式自動販売機「カーネルベンダース」を導入したと発表しました。

カーネルベンダースは全国の店舗横に随時設置されるとのこと。「ツイートのRT数でヒミツがわかる」そうです。

◆喫茶 デイリーポータルZ

ウェブメディア「デイリーポータルZ」が「喫茶 デイリーポータルZ」になっています。

2020年に本当に開業しようとして断念していた「喫茶デイリーポータルZ」の復活企画のようです。

サイトは喫茶店のブログ風に変化。

画面右側には、デイリーポータルZのカフェ関連記事へのリンクが並んでいます。

◆「ボボボーボ・ボーボボ」最終回 ありえな〜い!?ハジケる奇跡 ラブリー❤マジカルボーボボ爆誕!

2001年から2007年まで週刊少年ジャンプで連載された澤井啓夫氏によるギャグ漫画「ボボボーボ・ボーボボ」が4月1日(土)朝8時30分から放送をスタートします。なお、最終回のタイトルは「ありえな〜い!?ハジケる奇跡 ラブリー❤マジカルボーボボ爆誕!」です。

◆プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク

iOSとAndroid向けのリズム&アドベンチャーゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」で、シブヤに突如できた学校・ミクデミーに入学するIFストーリーが2023年4月1日の0時〜23時59分限定で公開されています。

また、エイプリルフール記念で、描き下ろし楽曲として「Be The MUSIC!」が追加されました。生徒全員で歌うミクデミーの校歌だとのこと。

「Be The MUSIC!」の曲と難易度HARDの譜面は以下のムービーで確認できます。

『Be The MUSIC!』(難易度:HARD)プレイ動画を公開 - YouTube

◆天才子役「有馬かな」が重曹のイメージガールに就任

赤坂アカ氏原作のテレビアニメ「【推しの子】」に登場する天才子役「有馬かな」が重曹のイメージガールに就任することが発表されました。就任発表報道には「重曹を舐める元天才子役」「最近見ない」などと記されています。

◆VR専用コミュニケーションゲーム「VRマサル」

ANYCOLOR株式会社が運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」の所属ライバー「鈴木勝」とコミュニケーションを取ることが可能なVR専用ゲーム「VRマサル」が発表されました。

「VRマサル」のPVがこんな感じ。「VRマサル」では今まで体験できなかった、息遣いや体温までも感じられるほどリアルな距離感が味わえるとのこと。

VRマサルPV第一弾 - YouTube

以下のムービーは「VRマサル」の180度プレイ動画です。実際にスマートフォンやタブレットなどを動かして「VRマサル」を体験することが可能です。

VRマサル 180°プレイ動画 - YouTube

◆フタバ食品がサイコロsteak入りかき氷「サクレステーキ」発売

「サクレレモン」などのかき氷で有名なフタバ食品が、サイコロステーキ入りのかき氷「サクレステーキ」を発売しました。粗びき黒コショウをアクセントに使っているそうです。

◆スシローが新ロゴを発表

回転寿司チェーンのスシローがロゴの変更を発表しました。新たなロゴは、ネオン風のデザインです。ロゴの変更プロジェクトはZ世代社員の「ロゴ、そろぼちキャワにしません?w」という発言を切っ掛けに始まったそうです。

新ロゴの発表に合わせて、公式Twitterアカウントのヘッダー画像もネオン風に変わっています。

◆ゲームセンター版「太鼓の達人」に新モード「青春の達人(あおはるのたつじん)」の実装が決定!

人気リズムゲーム「太鼓の達人」に、期間限定モード「青春の達人(あおはるのたつじん)」が実装されると発表されました。

専用コードを筐体にかざすことで限定モードが登場するとのこと。プレイ毎にランダムで選ばれるキャラクターと一緒に遊べるそうで、Bandai Namco Passportを使うとなかよしレベルがあがるそうです。ただし、実装は「2765年4月1日」とのことなので、青春の達人モードを実際に遊ぶには740年以上待つ必要があります。

◆「ドラゴンクエスト」シリーズの愛称を「ドラクエ」に加え「ゴンスト」も活用

「ドラゴンクエスト」のシリーズ愛称について「私はゴンストと呼んでいる」「ゴンスト派を大事にして」といった声を受け、スクウェア・エニックスは従来の「ドラクエ」に加え「ゴンスト」も活用することを発表しました。

◆【そびー映画化決定!】全妖精が涙!ヨアソビー賞全部門受賞『S.O.B.Y.』

インターネットTVプラットフォーム「ABEMA」で放送されている番組「声優と夜あそび」のイメージキャラクター「そびー」がついに映画化決定しました。2023年夏に全宇宙にてロードショーされるとのこと。同時上映は劇場版「声優と夜あそび」で、来場者特典は「自転車そびー」となっています。

なお、映画化が決定したばかりなのに、なぜすでに賞を全部門受賞しているのかは謎です。

◆劇団四季が「キャッツ」に出演する猫を募集中

劇団四季がミュージカル「キャッツ」に出演する猫の募集を開始しました。応募方法は「#キャッツに出たい」というハッシュタグと共に猫の写真を投稿すること。

また、劇団四季の公式アプリではキャッツの特別フォトフレームが公開されています。

◆アニメ「黒子のバスケ」

アニメ「黒子のバスケ」の公式サイトでは、キセキの世代が妖怪の衣装に身を包んだイラストが公開されています。黒子テツヤが座敷わらし、火神大我が天狗、黄瀬涼太が妖狐、赤司征十郎がぬらりひょん、緑間真太郎がカッパ、青峰大輝が青鬼、紫原敦が雪男の格好をしています。

公式Twitterアカウントでは「四月のついたち 異界へのとびらが開く」というメッセージも添えられていました。

◆白牧師と黒聖女 TVアニメ化決定! 2023年7月放送開始

和武はざの氏によって2017年3月から連載されているラブコメディ漫画「白聖女と黒牧師」のメインキャラであるセシリアとローレンスのカラーリングが逆転した「白牧師と黒聖女」がTVアニメ化することが決定しました。放送開始は2023年7月です。

◆「にゃんこ大戦争」映画化決定

ゲームアプリ「にゃんこ大戦争」の映画化が決定しました。「ネコ」「タンクネコ」「鬼にゃんま」「守護神アヌビス」といった人気キャラクターに加えて、敵キャラクター「ブラックマ」も出演するとのこと。また、映画館では「映画の撮影中に実際に使われたネコカン(開封済み)」や「忠実に再現された城開発素材のレンガ」といった入場者特典が合計2222億個の数量限定で配布されます。

◆「乃木坂46 OFFICIAL WEB SHOP」が「さいとうあすかおふぃしゃるうぇぶしょっぷ」に改名

乃木坂46の公式オンラインショップ「乃木坂46 OFFICIAL WEB SHOP」の名称が「さいとうあすかおふぃしゃるうぇぶしょっぷ」に変更されました。実際にショップにアクセスすると、左上のロゴや背景が変化していました。

また、公式Twitterアカウントのアカウント名やアイコン、カバー画像なども変化しています。

◆【#リィンカネが恋愛ゲーム化!?】りぃんかぁねぇしょん!!エネミー学園へようこそ!

スクエアエニックスの「NieR」シリーズでiOS・Android向けにリリースされている「NieR Re[in]carnation」がまさかの恋愛ゲーム化。

「今日から新学期!檻高生になって、気になる相手ととびきりの青春を味わおう!リィンカネ内も連動し、一部攻略対象が登場する特別なクエストをご用意!」とのこと。

攻略対象は全部で5人。

親愛度も表示されるほか、同時攻略も可能というのは恋愛ゲームとしては画期的なポイント。ただし、配信は12024年とのことなので、実際にプレイできるのは1万年後になります。

◆Honda×明治 夢のコラボ スーパーカップなスーパーカブ登場!

本田技研工業が販売するバイク・スーパーカブと明治エッセルスーパーカップが夢のコラボを遂げた「スーパーカップなスーパーカブ」が登場しました。

「スーパーカップなスーパーカブ」にはデザインや機能にもこだわりを詰め込み、明治エッセルスーパーカップを楽しむ工夫が数多く盛り込まれています。さらに明治エッセルスーパーカップをおいしく食べるための限定カスタムパーツもあるとのこと。

◆理系の完全栄養食「キムワイプラーメン」爆誕

「甘くておいしい」として話題に上りがちなキムワイプの公式Twitterアカウントに「キムワイプラーメン」なる食べ物が掲載されています。キムワイプラーメンは「NaCl控えめ」「Allium fistulosumマシマシ」「ビタミンA豊富」といった特徴を備えているとのこと。また、カロリーは「2510kJ」です。

◆キングジムが懐かしのシールを限定発売

文具メーカーのキングジムが、どこか懐かしい印象のあるシールを限定で発売すると発表しました。テプラ・キングファイル・ポメラがキラキラしたシールになっています。公式Twitterアカウントによれば、「新柄も続々登場するゾ!?」とのこと。

◆「サッポロポテト超ロング」発売

長細い形状が特徴のスナック菓子「サッポロポテト」のロングバージョン「サッポロポテト超ロング」が登場しました。公式ビジュアルを見ると、「サッポロポテト超ロング」は惑星クラスの大きさのようです。

◆なんでも射込める「のび〜るちくわ」 4月1日限定で新発売

練り物メーカーの紀文が4月1日限定で「のび〜るちくわ」を新発売しました。ちくわが伸縮自在になることで大根やスイカなど、何でも射込めることが可能です。紀文によると「ちくわの使い方は無限大」とのこと。

◆星川サラ「終電逃しちゃった……」

にじさんじ所属VTuberの「輝く一番星」こと星川サラさんが、終電を逃したために都内で会える人を募集。星川さんは会う相手を「経済的に余裕のある方」に絞っており、「定期も可」と述べながらきわどい自撮り写真も添付しており、ただならぬ雰囲気が感じられます。

◆「わかさ生活」の従業員はブルーベリーだったことが発覚

「ブルーベリーアイ」などのサプリメントで知られる「わかさ生活」が、従業員が全員ブルーベリーだったことを明らかにしました。わかさ生活の広報担当者は「今まで黙っていて申し訳ございませんでした。これからもこんな弊社でよければ応援いただけますと嬉しい限りです」と述べています。

◆ブルーアーカイブ 「少女忍法帖ミチルっち」

ブルーアーカイブのキャラクターで、忍術研究部の千鳥ミチルが忍者の良さを世間に伝えるためYouTubeで「少女忍法帖ミチルっち」として配信を行いました。以下のムービーは

「今後のミチルっちを考える!の巻」として今後の配信のあり方について考えています。

ミチルっち「今後のミチルっちを考える!の巻」 - YouTube

「今後のミチルっちを考える!の巻」で定まった方針をもとに行った配信が以下。「アリスゲーム配信!の巻」としてゲーム開発部の天童アリスが「Millennium Quest」と呼ばれるゲーム配信を行っています。

ミチルっち「アリスゲーム配信!の巻」 - YouTube

◆猫語翻訳機能を搭載した入力文字読み上げソフト「VOICEPEAK 猫」発売

文章読み上げソフト「VOICEPEAK」シリーズに猫語での音声出力に対応した「VOICEPEAK 猫」が追加されます。

なんと「幸せ」「悲しみ」「楽しみ」「怒り」という4種の感情表現にも対応。

実際に動作する様子は以下。通常の「VOICEPEAK」と同様の操作感で使えます。

また、「VOICEPEAK 猫」には「VOICEPEAK フリモメン」も収録されています。

◆アニメ「ゆるキャン△」山梨県はキャンプ県に生まれ変わります。

アニメ「ゆるキャン△」公式サイトによると、山梨県は「キャンプ県」へと改名され、「ゆるキャン△」の登場人物である志摩リンがキャンプ県の一日県知事に任命されたそうです。

山梨県はアニメ「ゆるキャン△」の舞台の1つになっているだけでなく、「人口10万人あたりのキャンプ場の登録件数」が全国1位とのことで、名前が「キャンプ県」に改められたそうです。

そのキャンプ県の1日県知事になった志摩リンのマニフェストが「キャンプを"やりたい"から"やる"へ」「キャンプ給付金支援制度の導入へ」の2つ。

アニメ「ゆるキャン△」で志摩リン役を務めた東山奈央さんのコメントが以下。

また、志摩リンの着ぐるみ製作が決定したことも報告されています。

◆新作アプリ「Fate/Grail League」公開

「Fate/Grail League」はiOS版とAndroid版が公開されています。今回はiPhoneで遊びたいのでApp Storeで「Fate/Grail League」を検索してインストールしました。

トップ画面はこんな感じ。熱血野球ストーリーが展開されそうです。

ゲームは野球盤のようなルールで、ピッチャーが投げたボールを打ち返して画面奥のパネルに当てればOK。

打球を守備サーヴァントに勢いよく当てると、吹っ飛んで仲間になります。

うまくボールを打ち返して「HR」と記されたパネルを倒すことに成功。「ホームランで1点かな」と思いきや、なぜか7点が入り勝利しました。

上述の通り、試合中に守備サーヴァントに打球を勢いよく当てると仲間にすることが可能。仲間にしたサーヴァントはARカメラで現実世界に呼び出して記念撮影できます。

悲しいことに、「Fate/Grail League」は2023年4月1日(土)23:59にサービス終了することが決定しています。気になる人は早めに遊んでおきましょう。

◆アニメ「ヴィンランド・サガ」がケティル農場のスタッフを募集中

アニメ「ヴィンランド・サガ」の公式Twitterアカウントで、ケティル農場のスタッフが募集されています。告知画像を見ると、けティル農場は(株)となっており、株式会社として法人化している様子。仕事内容は森林の開墾や農作業、勤務地はけティル農場と森林、待遇は奉公人への正式採用もあり。福利厚生は食事・住居付きで、「自然に満ちたアットホームな職場」であることがアピールされています。

なお、日本国内だけではなく、海外に向けても人材募集を行っているようで、英語版のツイートと告知画像も用意されていました。

◆ぷれぷれぷれあです×かげじつ!TVアニメ化決定!?

アニメ「オーバーロード」内のショートアニメ「ぷれぷれぷれあです」と「陰の実力者になりたくて!」内のショートアニメ「かげじつ!」がコラボしたアニメ「ぷれぷれぷれあです」×「かげじつ!」が放送されることが決定しました。

「ぷれぷれぷれあです」×「かげじつ!」はオーバーロードの主人公「アインズ・ウール・ゴウン」と「陰の実力者になりたくて!」の主人公「シャドウ」がいろいろあって入れ替わった物語とのこと。放送開始は2138年4月です。

◆「REALITY」がハンドトラッキング機能を公開

ライブ配信アプリ「REALITY」で、72時間限定でハンドトラッキング機能が公開されました。これまで顔の動きや表情だけがトラッキング可能でしたが、手や指の動きもアバターに反映できるようになります。

エイプリルフールのネタだと思いきや、ハンドトラッキング機能は本当に公開されています

また、エイプリルフール記念として、24時間限定で釣り部のイベントが開催されるとのことです。

◆アイラップ 45年ぶりのデザインリニューアル

1976年から岩谷マテリアル株式会社が発売しているマチ付きポリ袋「アイラップ」が45年ぶりのデザインリニューアルを行いました。「破損や爆発の危険性があるので炊飯器で袋ごと炊かないでください」「湯せんや電子レンジ加熱の際は事故防止のため必ず耐熱皿を敷いてください」などの注意表記が正面に大きく配置されています。アイラップによると「これぞ令和スタイル」とのこと。

◆キッコーマン豆乳はAIが開発していたと判明

キッコーマンの豆乳ブランド「キッコーマン豆乳」公式Twitterアカウントが、2023年4月1日に商品開発の方法を初めて公開し、なんと数々の新商品をすべてAIが作っていることを明らかにしました。AIは膨大なデータをもとに奇想天外な豆乳を提案するとのことで、「なぜこの味が豆乳に?」という商品はAIだからこそのアイデアなのかもしれません。

◆ソニック・ザ・ヘッジホッグがナンバーワン週刊誌「週刊針鼠4月号」を本日発売

ソニック・ザ・ヘッジホッグがトレンドからディープなうわさまで、あらゆる情報を超音速でお届けするナンバーワン週刊誌「週刊針鼠4月号」を発売しました。今月号は「ビッグ・ザ・キャットはマフィアのドン!?」「仮想通貨・エッグコイン大暴落」「テイルス、会話型AIサービスの開発大詰め?」などの独占スクープが報じられています。

◆WOLF RPGエディター15周年記念作品コミック『うでぃこんっ! 君と私のゲーム開発ライフ』公開!

「シルフェイド幻想譚」「片道勇者」で知られるゲームクリエイターのSmokingWOLF氏が開発したRPG制作ツール「WOLF RPGエディター」が開発15周年を記念してウェブ漫画「うでぃこんっ! 君と私のゲーム開発ライフ」を公開しました。

「うでぃこんっ! 君と私のゲーム開発ライフ」の紹介ムービーは以下から確認できます。

【ウディコンへ挑む少女たち】コミック『うでぃこんっ!』紹介動画(2023/4/1ネタ) - YouTube

公式サイトでは、「うでぃこんっ! 君と私のゲーム開発ライフ」の中身の一部が公開されていました。

「『うでぃこんっ! 君と私のゲーム開発ライフ』はWan Comicsで配信中!」とのことですが、もちろんこれはエイプリルフールのジョークです。

◆「デート・ア・ライブ」実写映画化決定

「デート・ア・ライブ」の実写化が決定しました。公式ビジュアルには仁藤妃南乃さん演じる時崎狂三の姿が写っています。

公式サイトでは、写真を複数枚閲覧可能。なお、衣装はCOSPATIOの完全受注コスチュームを着用しているとのことです。

◆お好み焼き屋〜かなこよ〜ZUNOWシニカル店 近日開店

バーチャルYouTuber事務所・ホロライブプロダクションのVTuber「博衣こより」と「天音かなた」が共同で「お好み焼き屋〜かなこよ〜ZUNOWシニカル店」を都内某所に近日開店することを発表しました。お好み焼き屋〜かなこよ〜ZUNOWシニカル店ではオープン記念として、お好み焼きの注文で先着600名にマヨネーズ1本無料サービスを行います。

◆護廷高校を舞台にした熱き男たちの物語「BLEACH THE HIGH SCHOOL WARFARE」開幕

「BLEACH 千年血戦篇」の公式サイトが護廷高校なる学校を舞台にしたゲーム「BLEACH THE HIGH SCHOOL WARFARE」の公式サイトに変化しています。

ページを下方向にスクロールして「GAME START」をクリックすると、実際に「BLEACH THE HIGH SCHOOL WARFARE」をプレイできます。

ゲームでは、黒崎一護や阿散井恋次といった人気キャラクターの青春ストーリーが描かれています。

また、久保帯人先生の公式ファンクラブ「Klub Outside」では、「BLEACH THE HIGH SCHOOL WARFARE」のビジュアルが公開されています。

さらに、「BLEACH THE HIGH SCHOOL WARFARE」のビジュアルをあしらったスケートボードのデッキや学生証なども販売されています。

◆TVアニメ「うさうさうさばにー」 4月3日放送開始

TVアニメ「くまクマ熊ベアー」が4月3日から、新番組として「うさうさうさばにー」を放送開始することを発表しました。TVアニメ「うさうさうさばにー」は「みんなで楽しくウサばらし!」「応援ありお月見ありのぴょんぴょん餅つき!」がテーマの作品とのことです。

◆ドスパラ

PCショップのドスパラによると、ゲーミングPCからSNSを投稿すると「いつもより多く"いいね"がつく」とのこと。ドスパラの公式TwitterアカウントもゲーミングPCから投稿しており、「いいねお願いします!」と呼びかけています。

◆駅すぱあとがお絵描きAIに変身!

乗換案内アプリの「駅すぱあと」がお絵描きAIに変身し、1日限定の難問クイズに挑戦することができます。

まず「駅すぱあと」アプリの出発地に「駅すぱあと」、到着地に「お絵描き」と入力すると、下部に「今日だけのクイズに挑戦!」と表示されます。

ストーリーや遊び方、ルールが表示されるので、「遊んでみる!」をタップ。

遊びたい地域を選択します。今回は「近畿」を選択しました。

地域を選択すると問題の絵が表示されます。絵だけで正解が分からない場合は「ヒント1」「ヒント2」「ヒント3」をそれぞれタップすることでヒントを得ることが可能です。

正解が分かったら下部の入力欄に駅名を入力します。

今回は「緑橋」が正解でした。遊んだ結果はゲーム内の「Tweetする」ボタンからTwitterに投稿することも可能です。

◆アニメ「ご注文はうさぎですか?」公式サイトが「銀河特急『ラビットハウス』」に

アニメ「ご注文はうさぎですか?」の公式サイトが、「銀河特急『ラビットハウス』」なるサイトに生まれ変わっています。

アクセスすると以下のような感じ。「切符を拝見」をクリック。

しかし、切符を持っていませんでした。どこに切符があるのだろうかと探してみると、ティッピーが被っている帽子の上にチケットがあったので、ティッピーをクリックしてみました。

すると、以下の画面に変わりました。「Get on the Train」をクリック。

銀河特急に乗っている客の切符をチェックすることに。右上には12星座の駅名が表示されています。

鉄道内の地図に表示されているマーカーをクリックすると、各乗客の名前と誕生日が表示されます。誕生日の12星座が右上に表示されている星座になるキャラクターを見つけて、「声をかける」をクリックすればOK。

全部の乗客の切符をチェックしたら、スペシャルムービーを見ることができました。どんなムービーが気になる人はぜひ自分でやってみてください。

◆SCP財団100周年記念「SCP祭典」開催

SCP財団が設立100周年を記念して「SCP祭典」を開催しています。ページ内には紙吹雪が舞っており、左上のロゴもパーティー仕様に変化しています。

ページ内には、SCP財団の礎を築いたとされる知恵者千寿氏や宇宙料理海賊のキャプテン・コック氏などのお祝いコメントが掲載されています。

また、「メインページ作成から3454日」などの100の重大告知も掲載されているので要チェックです。

◆SHIROHATO MYSTERY TOUR

女性用インナーメーカーである白鳩が、「白鳩本社で謎を解き、ハトコのパンツを探そ。」と題して謎解きツアーを企画。

謎解きツアーということで、ストーリーがちゃんと用意されています。

参加方法は準備中とのことで、公式サイトでは練習問題が用意されていました。クロスワードパズルを解いて、キーワードを入力して「答え合わせ」をクリックすればOK。正解するとどうなるのかは、ぜひ自分で謎を解いてチェックしてみてください。

◆「DLsi都」都市国家設立のお知らせ

同人誌・同人ゲームの販売プラットフォーム「DLsite」が、アカウント登録者数1000万人突破を記念して都市国家「DLsi都」を設立しました。

「DLsi都」は都民登録を受付け中とのこと。アカウント所有者向けと被所有者向けの都民カード発行ボタンが用意されていたので、試しに仮カードを発行してみました。

発行された都民カードはこんな感じ。「淫魔都市エクスタシア」の住民として登録されました。

◆第一回アッガイ・ファイトが開催

アッガイによるアッガイのための最強のアッガイを決める国際大会「アッガイ・ファイト」が、スマートフォン向けゲーム「機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE」で開催されました。エイプリルフールに公開されたイベントですが、ジョークではなく本当に実装されており、4月1日0時から4月7日の23時59分まで開催されます。

なお、ツイートの告知画像には、ことぶきつかさ氏の漫画「いけ!いけ!ぼくらのVガンダム!!」に収録されている「いけ!いけ!ぼくらのシャイニングアッガイ!!」の影響がうかがえます。

◆アニメ「新・やらないか」公式サイト

「やらないか」「ウホッ!いい男…」など歴史に残る数々の名ゼリフを残した伝説のコミック「くそみそテクニック」のアニメ化が決定しました。アニメーション制作は合同会社あにめ東京が担当します。

登場人物紹介には青いツナギの「阿部高和」や予備校に通う「道下正樹」の他に「謎の男」の存在もほのめかされています。

くそみそテクニック関連動画の歌唱で有名な歌い手のいさじ氏は「まさかまさか、令和の世にくそみそテクニックがアニメ化されようとは胸も尻も熱くならざるを得ません!」とコメントしています。

なお、「新・やらないか」はエイプリルフールのネタではなく、正真正銘ホンモノのプロジェクトです。以下のプロモーションムービーによると、公開時期は2023年中を予定しているとのこと。また、クラウドファンディングの実施も予告されています。

【やらないか】伝説のコミック「くそみそテクニック」公式アニメ化決定! - YouTube

◆マジック:ザ・ギャザリング 300年のあゆみ

ウィザーズ・オブ・ザ・コーストが発売する世界初のトレーディングカードゲーム「マジック:ザ・ギャザリング」が300周年を迎えたとして、その起源や発展を公開しています。

マジックの原型は1723年、従来の「天正かるた」や「絵合わせかるた」に飽きてしまった者たちが生み出した「魔札」と呼ばれる遊びから始まりました。

1823年に100周年を迎えた魔札は、魔札百周年記念大型エキスパンション「朗陰(ろうゐん)」を発売しました。「朗陰」には初めて札型「次元渡り」が収録されたとのこと。

1993年にアメリカのウィザーズ・オブ・ザ・コーストが、日本でかつて流行していた魔札をモチーフに「マジック:ザ・ギャザリング」を製作し、現在の我々が知るマジックとなったとされています。

◆アズールレーン「指揮官」が戦力に

艦船の擬人化キャラクターが登場するゲームアプリ「アズールレーン」で、本来は出撃しないはずの「指揮官」がアーマースーツを着用して戦力化することが明らかになりました。

指揮官が着用するアーマースーツの名前は「指揮官専用海戦型特殊装甲服」。

量産艦をしのぐスペックの装甲や、饅頭自爆ボートを超える出力を有する動力システムが備わっています。

装備品は、グレネードを発射可能なボルターライフル。

さらに、近接戦闘用のバトルナイフも装備。

パイルバンカーも装備可能。遠距離戦から近距離戦までスキのない装備構成です。

◆にじさんじオフィシャルストアが「魔法少女おじさん」公式サイトに

VTuberグループ「にじさんじ」のオフィシャルストアが、「魔法少女おじさん」の公式サイト風デザインに変化。おじさんライバー2人による本気の魔法少女コスを拝むことができます。

「ひょんなことから魔法の力を手に入れた『舞元啓介』『花畑チャイカ』 人間世界で魔法少女を探す妖精『やしろん(社築)』 世界を恐怖のどん底に陥れるため闇落ちした『加賀美ハヤト』 ドタバタに巻き込まれる可哀想なライバー『レイン・パターソン』 おじさんが魔法少女になるってどういう事!?!?! 2人の力を合わせて、悪の怪人をやっつけるんだ! ドタバタ&ハイテンションボイスドラマ、いざ開幕!」というのが「魔法少女おじさん」のあらすじ。

「魔法少女おじさん」の限定ボイスドラマは、2023年4月1日限定で実際に販売されるとのことで、価格は税込2200円となっています。また、ピュア★アクリルスタンドやピュア★アクリルキーホルダーなどのグッズも販売されます。限定ボイスドラマの告知PVは以下から見ることができます。

【告知PV】にじさんじエイプリルフール限定ボイスドラマ「魔法少女おじさん」 - YouTube

◆スーパーアイドル☆コメットちゃん デビューシングル「スイちゃんのメンテナンスソング」が2023年4月1日0時リリース!

バーチャルYouTuber事務所・ホロライブプロダクションのVTuber「星街すいせい」が「スーパーアイドル☆コメットちゃん」としてデビューシングル「スイちゃんのメンテナンスソング」をリリースしました。作詞・作曲はササキ トモコ氏です。

◆超美麗!! 兎田ぺこら新3Dお披露目!?(3D SHOWCASE)

VTuberグループ・ホロライブ所属のVTuberである兎田ぺこらが新たな3Dモデルを2023年4月1日に初めて披露しました。

新3Dモデルは以下のムービーで見ることができます。

超美麗!! 兎田ぺこら新3Dお披露目!?(3D SHOWCASE) - YouTube

新3Dのぺこーらは、果たしてどれだけのポリゴン数なのか想像がつかないほどリアルにできています。どんなモデルなのかが気になる人は、実際に動画をチェックしてみてください。

◆無帽じゃもう、いられない── ボウシを愛するウマ娘たちによって「BoC'z」結成!

ウマ娘 プリティーダービーのキャラクター、「ホッコータルマエ」「ライスシャワー」「ミスターシービー」「シュヴァルグラン」「マチカネタンホイザ」の5人がボウシの素晴らしさを世界に広めるため、「BoC'z」を結成しました。「BoC'z」は「We'll choose the Best of Capz」の略称で、「全てのボウシ好きを導く存在になる」という決意が込められているそう。

以下のムービーは「BoC'z」の楽曲「Hat on your Head!」です。

【ウマ娘 プリティーダービー】BoC’z「Hat on your Head!」MV - YouTube

◆新連載!!「恋のハイパーインフレーション」

AnimeJapan 2023の「アニメ化してほしいマンガランキング」で見事1位に輝いた住吉九氏の漫画「ハイパーインフレーション」の単行本第6巻が2023年5月2日に発売されるのに合わせて、「恋のハイパーインフレーション」の連載開始が告知されました。

あらすじ

もちろん新連載「恋のハイパーインフレーション」はウソでした。ただし、作者の住吉九氏によると、「『ハイパーインフレーション』本編のあらすじも大差ない」とのことでした。

◆ワンフレーズを入力するだけで、AIが自動的にはてな匿名ダイアリーで注目される文体の文章を生成してくれるサービス「Anond AI」

ブログサービス「はてなブログ」が投稿したいワンフレーズを入力するだけで、AIが自動的にはてな匿名ダイアリーで注目される文体の文章を生成してくれるサービス「Anond AI」を発表しました。「Anond AI」は匿名ダイアリーで話題になる投稿や褒められるネタの傾向を学習しており、人間よりも注目される文章を生成することが可能とのこと。

使い方は「Anond AI」にアクセスし、日記のワンフレーズを入力します。今回は「今日は4月1日、エイプリルフールです」と入力。その後右下のイルカが「私が日記の続きを書きましょうか?」と尋ねてくるので「書いてもらう」をクリックします。

すると「今日は4月1日、エイプリルフールです」に続く日記の文章を生成してくれます。この文章をはてな匿名ダイアリーに投稿することも可能ですが、その場合はてなブログのアカウントが必要です。

◆幻のニンジャスレイヤー関西語版が発掘されました!!

サイバーパンク・ニンジャ活劇小説「ニンジャスレイヤー」翻訳チームが、「ニンジャスレイヤー」の関西語版が発掘されたと発表しました。

関西語版は、翻訳チームが運営する日本語公式ファンサイト「ネオサイタマ電脳IRC空間」で公開されています。オリジナルでは「ぞっとするほど冷たいコンクリートの感触を全身で味わいながら、ミニットマンは十年前の「戦争」を思い出していた。」という冒頭部分が、「ほんまにゾッとするくらい冷たいコンクリートの感触を全身で味わいながら、ミニットマンは十年前の「戦争」を思い出しとったんや。」と書かれています。オリジナル版のリンクも紹介されているので、他の部分はどのように「関西語」に変換されているのかをぜひ見比べてみてください。

◆キャラクターカードゲーム「ヴァイスシュヴァルツ」1973年3月29日発売決定

テレビに出てくる人気キャラクターがカードになって戦ってくれるカードゲーム「ヴァイスシュヴァルツ」が1973年3月29日に登場します。

登場予定カードの例が以下。描かれているキャラクターは、マスコットキャラクターの「カードゲームしよ子ちゃん」です。

◆Identity Vがブラウザでプレイ可能な音ゲー「アイデンBeatBeat」をリリース

4vs1の非対称対戦ゲーム「IdentityV 第五人格」がスマートフォンなどでプレイ可能な音ゲー「アイデンBeatBeat」をリリースしました。「アイデンBeatBeat」をプレイするには、ホームページのQRコードを自身のスマートフォンなどのデバイスで読み取ります。

QRコードをスマートフォンで読み取ると、「アイデンBeatBeat」のタイトル画面に移ります。

「ゲームスタート」をタップするとTwitterやFacebook、LINEへのログインが求められるので、プラットフォームを選択してログインし、再度「ゲームスタート」をタップ。

「アイデンBeatBeat」を遊ぶにはイヤホンの着用がおすすめとのこと。

ゲームがスタートしたら、リズムに合わせて音符の指示が表示されます。

次の小節で表示された音符の数に合わせてリズムよく落ちてくる本をタップします。

クリアしたスコアに応じて「IdentityV 第五人格」内で使用可能なアイテムが入手可能です。

◆アクトレス要請ツール「ACTREQ」サービス開始

ゲームアプリ「アリス・ギア・アイギス」で活躍するアクトレスの出動を要請できるサービス「ACTREQ」が公開されました。実際にACTREQを使うには公式サイトにアクセスして「いますぐ出撃要請する」をクリック。

すると、クロスギアやショットギアなどの条件でアクトレスを探して要請できる画面が表示されます。よく分からない場合は「かんたん要請」をクリックすればシステムが自動的にアクトレスを選択してくれます。試しに「かんたん要請」をクリック。

すると、両手剣を扱うアクトレス「尾長晶乃」の要請画面が表示されました。このまま出撃要請すると、壁紙をゲットできます。

◆【実写版】ぽんぽことピーナッツくん

バーチャルYouTuberの甲賀流忍者ぽんぽことピーナッツくんがついに実写化。2D、3D、着ぐるみ、パペット、そしてついに実写というステージに立ったタヌキと豆がどんな感じなのかは以下のムービーで見ることができます。すでにサムネイルの時点でかなりパンチが効いています。

【実写版】ぽんぽことピーナッツくん - YouTube

もちろんガチ恋ぽんぽこの実写版も登場します。

◆「対魔忍RPG」にリズムゲームモードが登場

ブラウザゲーム「対魔忍RPG」にリズムゲームをプレイできるミニゲームが追加されました。ミニゲームの名称は「リズム☆TAIMANIN」とのことです。

◆D4DJ Groovy Mix(#グルミク)公式

D4DJ Groovy Mixの公式Twitterアカウントがネコ型音楽プレイヤーのにょちおにジャックされており、ヘッダーやアイコンがにょちおに変わっています。

にょちおによるアカウントジャックは3月31日に告知されていました。

D4DJ Groovy Mixには楽曲「にょちおがやってくる☆ヤァ☆ヤァ☆ヤァ☆」が追加されるとのこと。

基本的ににょちおがツイートしているためか、告知ツイートはにょちお語で書かれており、何をしゃべってるのかはわかりません。

ただし、にょちお語ツイートの後にちゃんと日本語に翻訳したツイートも投稿されていました。

なお、「にょちおがやってくる☆ヤァ☆ヤァ☆ヤァ☆」のMVは以下で見ることができます。

「にょちおがやってくる☆ヤァ☆ヤァ☆ヤァ☆」ミュージックビデオ 【D4DJ Groovy Mix】 - YouTube

◆「あんさんぶるスターズ!!」が「あんさんぶるトレーニング!!」にリニューアル

「あんさんぶるスターズ!!」が「あんさんぶるトレーニング!!」にリニューアルしました。試しに「あんさんぶるスターズ!!Music」を起動してみると、起動画面が変化しています。

「あんさんぶるトレーニング!!」のキャンペーン画面はこんな感じ。

アイドルたちと一緒にトレーニングできます。

また、トレーニングに関連するオリジナルストーリーも収録。

さらに、ダイヤを消費してトレーニングウェアをゲットすることもできます。

◆新時代新次元プロジェクト「うたの☆プリンセスさまっ♪ BACK to the IDOL」始動!

女性向け恋愛アドベンチャーゲーム「うたの☆プリンスさまっ♪」の制作陣がプロデュースする新時代新次元プロジェクトとして「うたの☆プリンセスさまっ♪ BACK to the IDOL」が発表されました。

コンセプトは「アイドル×タイムスリップ」で、St.早乙女女学園に通う女の子たちが時を超え、様々な時代を行き来しながら、アイドルとして活躍する姿を描いた青春物語とのこと。

以下の動画は「うたの☆プリンセスさまっ♪ BACK to the IDOL」に登場するユニット「Flower Candy」の楽曲「バックトゥザ☆はあと」です。

Flower Candy - バックトゥザ☆はあと (PV) うたの☆プリンセスさまっ♪ BACK to the IDOL - YouTube

また、以下の楽曲は「うたの☆プリンセスさまっ♪ BACK to the IDOL」内のユニット「SILENT QUEEN」の「FIRST PROMISE」です。

SILENT QUEEN - FIRST PROMISE (Lyric Video) うたの☆プリンセスさまっ♪ BACK to the IDOL - YouTube

◆「プリンセス・プリンシパル」と「ガールズ&パンツァー」がコラボ

アニメ「プリンセス・プリンシパル」と「ガールズ&パンツァー」がコラボして、互いのサイトにイラストが公開されました。Twitterでは、両者の公式アカウントがそれぞれコラボを告知しています。

「プリンセス・プリンシパル」公式Twitterアカウントのアイコンが、コラボイラストに変わっていました。

「ガールズ&パンツァー」公式Twitterアカウントのアイコンもコラボイラストとなっていました。

◆グランブルーファンタジーでサンリオコラボイベント開始

グランブルーファンタジーを起動すると、イベント一覧の中に「サンリオキャラクターズ おいでよ!ハローランド!」が表示されています。

イベント概要はこんな感じ。「サンリオキャラクターズがみんなに愛と夢を届けるよ!」とのこと。

イベント内では「全空ハローランドキャラクター大賞」が実施されており、好きなキャラクターに投票できます。

また、イベント内で「カワイイ」を集めることで、各種景品をゲットできます。

ただし、サンリオキャラクターズを脅かす存在も確認されており、ただカワイイだけのイベントではないようです。

◆VOCALOID6 FAT GUMI 発売決定!

VOCALOIDソフトの「Megpoid」のイメージキャラクターである「GUMI」が横方向に成長し、オペラ調で歌う「VOCALOID6 FAT GUMI」の発売が決定しました。

◆バウヒュッテが猫用ゲーミングチェア「G-0401-CAT」を発売

ゲーミング家具ブランド・バウヒュッテの公式Twitterアカウントが、ネコ用ゲーミングチェア「G-0401-CAT」を発売すると発表しました。ネコ用のゲーミングチェアを用意することで、席を外した時にネコによって自分の椅子が奪われて座れなくなってしまう事態を防ぐというわけです。

しかし、製品ページのリンクをクリックすると、エイプリルフールの嘘であることがしっかりとアピールされました。

◆「僕のヒーローアカデミア ULTRA IMPACT」を峰田実がジャック

「僕のヒーローアカデミア ULTRA IMPACT」を起動すると、起動時間が峰田実まみれになっています。

ゲーム起動時のお知らせ画面も峰田実だらけ。

ログインボーナスとして峰田実関連のメモリーも入手できます。

◆アニメ「ワールドダイスター」の劇中劇「幻日のヨハネ」舞台化

2023年4月9日から放送開始されるアニメ「ワールドダイスター」の公式Twitterアカウントで、劇中に登場する劇団シリウスによる「幻日のヨハネ」舞台化の告知ポスタービジュアルが公開されました。

また、特設ページも公開されています。

ページ下部にある「公演チケット申し込み」というバナーをクリック。

すると、チケットの画像が表示されました。チケットは出演女優によってデザインが異なり、ランダムで表示されるようです。

◆サンリオ×被虐のノエルのデッキ構築風クリッカーゲーム「らぷらすまいまいクリッカー」が公開

サンリオの「まいまいまいごえん」とフリーゲーム「被虐のノエル」がコラボしたデッキ構築風クリッカーゲームの「らぷらすまいまいクリッカー」が公開されました。

ゲームがスタートしたら、まずキャラクターを1名選択します。

「らぷらすまいまいクリッカー」はクリックのみで進めることが可能です。

時には分かれ道を選んだり……

キャラクターを加えたりすることができます。

ステージの最後には、ボスが待ち構えています。

クリックを続け、制限時間内にボスを倒していきます。

ボスを倒せばステージクリアです。

◆4/1より統一地方選挙にVTuberが立候補可能になりました。

地域密着型の掲示板サイト・爆サイのトップに、「4/1より統一地方選挙にVTuberが立候補可能になりました。」というニュースっぽい画像が表示されています。サイト名の右横には、「迷惑系VTuber 爆サイ太郎」「爆サイAngel 爆サイ彩」「爆裂バーチャル 爆サイ列」というVTuberらしきアバターの画像も。

◆音楽制作ソフト「FL Studio」のアーケードゲーム化が決定!

ベルギーのImage-Lineが手がける音楽製作ソフトの「FL Studio」が、なんとアーケードゲーム用の筐体(きょうたい)を開発しました。

「お客様の98%以上が、一度はテレビゲームをプレイしたことがあることが分かりました。そこで、『FL STUDIO ARCADE』を制作しました」とのこと。

FL STUDIO | Arcade Machine

Welcome. We've noticed that over 98% of our customers have played a videogame at least once. This is why we've created FL STUDIO ARCADE.

Learn more: https://t.co/An5gpRY4Gwhttps://t.co/akZzuBzcCy#flstudio— FL Studio (@FL_Studio) March 31, 2023

◆ソーシャルニュースサイトのスラドが世界初の読者も編集も含めたフルAI化を達成

ソーシャルニュースサイトのスラドが、世界初のフルAI化を達成したと発表しました。スラドは既に、編集をコードネームnagazouとheadlessの2体のAIが行っており、ついに読者もAIに置き換えることに成功したとのことです。

その影響か、スラドでは奇妙な記事が多数掲載されています。政府は2025年をめどに「姓」を廃止することを決定し、姓を名乗ることを希望する人は登録制として一定の登録料と年間維持費を国に納めることによって、任意の姓を名乗ることが認められるとのこと。登録料は「山田」や「鈴木」など一般的な姓の場合は登録料は10万円程度とし、年間使用料は1万円程度だそうですが、社会的に希少、人気が高いと認められる姓は登録料が1億円、年間使用料は1千万円程度とする方向で検討に入っているとのこと。

国際標準化団体のeCMAは4月1日、CO2排出量削減の目的を達成するためにC言語派生言語のC>>言語を発表しました。C>>言語の特徴としては、オブジェクトや型変換がCO2増大の元凶なことから、データ型を持たない言語で、ワード型1種類に依存するそうです。

近年の世界的なインフレ傾向により、ついにIT業界のSES人売りまでもが各社大幅値上げという事態に陥っていると伝えられました。

スラド学園は冷房病への懸念から、授業中や登下校時にファン付きウェアを着ることを許可しました。

◆名取さながぬいぐるみ風に生まれ変わる

個人で活動するナースVtuberの名取さなさんのTwitterアイコンが、「さなぬい」ことぬいぐるみ風に生まれ変わっていました。

仕事場である病院の一室で、何が起きたか分からないようにとまどう名取さなさんのぬいぐるみ「さなぬい」。

…。 pic.twitter.com/Wwgb1PZg5k— 名取さな (@sana_natori) 2023年3月31日

30分後には軽快なダンスを踊っていました。そのあまりのキュートさに、さなぬいファンたちが歓喜しています。

…♪ pic.twitter.com/JXCoBgCNBZ— 名取さな (@sana_natori) 2023年3月31日

◆バーチャルYouTuberユニット「おめがシスターズ」が男性部位チューバーグループ結成

バーチャル双子Youtuberである「おめがシスターズ」の2人が、顔だけ「Vtuber」ならぬ「部位チューバー」を結成することを発表しました。

男性部位チューバーグループ、始めました。 ↓↓動画はこちら↓↓https://t.co/AkIbMxK0fI pic.twitter.com/kDTp5JDejD— おめがリオ@妹の方 (@omesis_rio) March 31, 2023

新結成のバーチャルYouTuberユニットが登場するムービーは、以下から見ることができます。

成人男性Vチューバー、始めます。 - YouTube

さっそく登場したのが「おめシス」の2人。

兄弟ユニットとして男性Vチューバーグループを作るとのこと。

さっそく新メンバーが登場するも、「あるふぁブラザーズじゃねえか!」とのツッコミが。

「YouTuberといえばコレ」とメントスコーラを開始した男性部位チューバーの活動に、今後も目が離せません。

◆スマートフォンアプリ「神無き世界のあにまる活動」

2023年4月から放送予定のアニメ「神無き世界のカミサマ活動」の公式サイトで、スマートフォンアプリ「神無き世界のあにまる活動」のリリースが告知されました。

神無き世界のあにまる活動!?!? 公式サイトへ������https://t.co/gPiEE8SVjp#カミカツ pic.twitter.com/KWc5kiBlMn— TVアニメ『神無き世界のカミサマ活動』公式4月5日放送開始 (@kamikatsu_anime) 2023年3月31日

異世界に転生した主人公がさらに「あにまる」へと転生し、信者を増やして「あにまる転生(チェンジ)」を目指していくゲームとのこと。登場キャラクターたちのかわいらしいケモミミ&ケモシッポ姿も見ることができます。

◆悪魔的恋愛ストーリー「魔界の♡プリンスさまっ♪」の事前登録受付が開始

人気RPG「魔界戦記ディスガイア」を開発する日本一ソフトウェアが、ストーリーを大胆に再解釈した完全オリジナル悪魔的恋愛ストーリー「魔界の♡プリンスさまっ♪」の事前登録受付を開始しました。

ユーザーは魔王教育係として魔王候補の問題児たちを指導することになり、元の生活へと戻るためにはパートナーの生屠を立派な魔王に育てなくてはなりません。

「オレ様絶対主義なプリンス」「恋に純情な熱血漢」「ココロを閉ざした優等生」「約束を重んじる先輩凶員」「闇の人格に悩む留年生」「ループを繰り返す転校生」「娘のために魔王を目指す苦学生」など、さまざまなキャラが攻略可能。

YouTubeでは「魔界の♡プリンスさまっ♪」のプロモーションムービーも公開されています。

【魔界戦記ディスガイア】『魔界の♡プリンスさまっ♪』プロモーションムービー - YouTube

◆少年マガジン公式無料漫画アプリ「マガポケ」が実現して欲しい「うそ」の投票を受付中

/

毎年恒例の大人気企画!#エイプリルフール 企画������(〜4/7)

実現してほしい「 #嘘 」はどれ?������

\#マガポケ がついた「噓」の中から、実現してほしいと思うものを一つ選んで投票してね!

1位に輝いた「嘘」は後日、本当に実施します!✨ ふるって投票ください‼️������������

➡️������️https://t.co/yp46PGD74f pic.twitter.com/t2AyywI1oi— 講談社 マガジンポケット(マガポケ)公式 (@magapoke) March 31, 2023

公式サイトを見ると、魅力的な「うそ」が並んでいるので、少年マガジン愛読者は要チェックなエイプリルフール企画となっています。

◆にじさんじ所属バーチャルライバー「周央サンゴ」への偏見から作られた「んごちょん」登場

【待機所たてもいた!】 ������本日2時〜������ 必ずあなたを救ってみせるよ☆

周央サンゴへの偏見から作られたパチモン「んごちょん」こと周防サンゴさんの配信です。バズりあれ。 【エイプリルフール】バズりあれ【んごちょん】 https://t.co/Fd2k2nnGYo pic.twitter.com/eZMhTaMbEb— ������周央サンゴ������������ (@Suo_Sango) March 31, 2023

周央サンゴならぬ周防サンゴの配信は以下から視聴可能です。

【エイプリルフール】バズりあれ【んごちょん】 - YouTube

配信では、サイリウム代わりにチュロスが掲げられる中、んごちょん様の「バズりあれ」とのありがたいお言葉を聞くことができます。

◆「Re:ゼロから始める魔法娘生活」が待望のTVアニメ化

LR文庫Jの大人気魔法少女バトルファンタジー「Re:ゼロから始める魔法娘生活」のTVアニメ化が決定しました。

TVアニメ公式サイトも公開されています。

「部活からの帰り道、突如として異世界へと召喚されてしまった双子の少女・恋夢と愛夢。頼れるものなど何一つない異世界で、無力な少女たちが手にした唯一の力……それは摩訶不思議な魔法の力だった」とのことで、魔法少女たちが絶望にあらがって過酷な運命に立ち向かうバトルファンタジーになっているとのことです。

◆「このすば」の駄女神が縮んでしまう事件が発生中

アニメ化もされた人気小説「この素晴らしい世界に祝福を!」初のスマートフォンゲーム「この素晴らしい世界に祝福を!ファンタスティックデイズ(このファン)」で、スタイル抜群のバディーが自慢の女神アクアが小さくなってしまいました。

なんだか椅子とか机が大きいような…って、違うわ! 私の体が縮んでる?

子供の姿になってるじゃない!! スタイル抜群の私のバディーを返して! うわ〜〜ん… 泣いたらなんだか眠くなってきたわ、ジュース飲んで寝ようっと。#エイプリルフール #このファン #このすば pic.twitter.com/crZykQaZeL— 『このファン』この素晴らしい世界に祝福を!ファンタスティックデイズ(公式) (@konosubafd) March 31, 2023

ゲームでは、「この幼い女神に祝福を!」の称号がもらえるパネルミッションが開催中とのことです。

パネルミッション開催中よ❗ ミッションをクリアすることで【オレンジジュース】や称号「この幼い女神に祝福を!」などがもらえるらしいわ❗ ������期間

4/1(土) 23:59まで 詳細はゲーム内お知らせを確認してちょうだい������ 子供に宣伝させるなんて、ひどい大人達だわ。#エイプリルフール #このファン pic.twitter.com/svalYz5eVz— 『このファン』この素晴らしい世界に祝福を!ファンタスティックデイズ(公式) (@konosubafd) March 31, 2023

◆プラチナゲームズが生んだデジタル生命体「白金ピーティー」を主人公にした新作ゲーム「キューティー・ピーティー(仮)」

「NieR:Automata」や「ベヨネッタシリーズ」などを開発したプラチナゲームズが、新作ゲーム「キューティー・ピーティー(仮)」を発表しました。

||◤ ◥|

������緊急速報������

||◣ ◢||#プラチナゲームズ が誇るVチューバー

デジタル生命体ピーティーから何やら怪しい動画が届きました...❗️彼女たちが裏ルートから手に入れた映像とは、一体…?https://t.co/mOMfUjKD4d@PG_shirogane_Pt #白金ピーティー pic.twitter.com/Rqp4S8AKHk— プラチナゲームズ公式アカウント (@platinumgames_j) 2023年3月31日

プラチナゲームズのオフィス倉庫の片隅で誕生したデジタル生命体の少女「白金ピーティー」とプラチナゲームズの頭脳こと「N.E.G.I」が、普段はPt channelで行っている「勝手気ままな裏RADIO」をプラチナゲームズのYouTubeチャンネルに出張し、重大告知を行っています。

【Pt channel出張版】あの二人によるスクープ!?【特別出張年度初めSP】 - YouTube

プラチナゲームズは「クラシックゲームの魂を受け継いで、ゲームの本質的な面白さを現代の技術で追求する」というプロジェクト「ネオ-クラシック・アーケード」をリリースしており、その続編として「SHOCKING 10」と題した9作品同時発表を行っています。その中の一つとして「ピーティー大活躍横スクロールアクション」が告知されていましたが、そのゲームとは別の映像が今回届いたそうです。

「キューティー・ピーティー(仮)」は白金ピューティーを主人公とした横スクロールアクションゲーム。

2頭身になったピューティーがエネルギー銃片手に電子世界を暴れ回ります。ピーティーとN.E.G.Iの2人は念願のゲーム化に歓喜していましたが、続報は今後に期待とのことです。

◆「学園文豪ストレイドッグス」が今年も開校!

「肩を寄せ合う寄り道の日々──いつかの文豪青春グラフィティ。」ということで、アニメ「文豪ストレイドッグス」公式サイトで毎年恒例のエイプリルフール企画「学園文豪ストレイドッグス」が開校しました。

©朝霧カフカ・春河35/KADOKAWA/2019文豪ストレイドッグス製作委員会

イントロダクション

キャラクター画像も公開されています。これは立原道造。

風紀委員会所属の条野採菊。

同じく風紀委員会所属の末広鉄腸。

風紀委員会の鬼委員長・大倉子と、学園長で福沢諭吉とは幼なじみの福地桜痴。

◆アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ「学園を救え!MVメイカー」

人気スマートフォン向けリズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」に、4月1日(土)限定イベント「学園を救え!MVメイカー」が追加されました。

「私立MV学園高等学校」の生徒会長(President)となったプロデューサー。

アイドルを輝かせるためにMV制作を始めます。

まずは楽曲を選択。

シークバーでMVのシーンを選択し、視点変更やさまざまなエフェクトを利用して、自分だけのMVを作ることができます。

視点の変更

エフェクトの追加

アイドルに好きなポーズを取ってもらうことも可能です。

編集したMVは保存できるほか、ネットに投稿することもできます。

◆アニメ「ラブライブ!」シリーズ特別番組「オニフェッショナル 仕事の流儀」がYouTubeで限定公開中

株式会社オニナッツのイベント企画部の姿を追った「オニフェッショナル 仕事の流儀」がYouTube LLSP総合で放送決定。

配信は4月1日23時59分まで限定となっています。

【期間限定 4/1 23:59まで】オニフェッショナル 仕事の流儀 - YouTube

◆ウィッチーズシリーズの青春ifストーリー「ルミナスウィッチーズ学園」

2022年にアニメ化された「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」のウィッチたちが戦わず、同じ学園で過ごす青春ストーリー「ルミナスウィッチーズ学園」が幕を開けました。

公式サイトも公開中。

いつも鳥に囲まれている不思議な転校生・ジニーのもとに集まった個性豊かな8人の少女たちが織りなす、甘酸っぱくもさわやかな青春物語とのことです。

◆ダンメモが恋愛シミュレーションゲーム「だんじょんメモリアル〜歌って☆my wolf〜」にリニューアル

人気ライトノベル「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」を原作としたスマートフォンゲーム「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか〜メモリア・フレーゼ〜(ダンメモ)」が、恋愛シミュレーションゲーム「だんじょんメモリアル〜歌って☆my wolf〜」にリニューアルされました。

公式ページによると、ユーザーはダンジョン学園アイドル学科の「プロモーター」となり、輝きをなくした4人のアイドルを再び輝かせるストーリーになっているとのこと。

「だんじょんメモリアル〜歌って☆my wolf〜」は実際にゲーム内イベントとして遊ぶことが可能です。

ベート・ローガ(CV.岡本信彦)のNEWシングル「Shiny World」も同時リリースされています。

Shiny World/ベート・ローガ(CV.岡本信彦) - 「ダンまち〜メモリア・フレーゼ〜』エイプリルフール2023主題歌 - YouTube

◆「勝利の女神:NIKKE」で普段はオペレーターを務めるシフティーがプレイアブルキャラクターに

スマートフォン向けガンアクションゲーム「勝利の女神:NIKKE」に期間限定の新キャラクターが追加されました。普段はオペレーターとして遠隔地からサポートしてくれるシフティーが、ついに武器を持って戦場に登場です。

エイプリルフールが始まる6時間前、シフティーが指揮官室に呼び出されて何やら真剣な話をしていた様子。

NIKKEは「背中で魅せるガンガールRPG」とのことで、シフティーの後ろ姿も紹介しています。戦闘に慣れていないオペレーターの衣装であるためか、「こいつ、こんな格好で膝痛くないの?」とコメントが付いています。

アプリを起動すると、イベント「FULL FOOL DAY」の告知が表示されます。エイプリルフール限定ですが、実際にシフティーをゲットして操作したり、イベントストーリーを楽しむことができます。

◆通販サイト「サンコー」が創立2000周年記念サイトを開設

家電や生活用品など幅広い製品を手がける老舗通販サイトのサンコーが、2000年の社歴を振り返る特設サイトを公開しました。

サンコーによると、同社の歴史は稲作文化が隆盛を見せた弥生時代にさかのぼるとのこと。

その後サンコーは、古墳づくりや戦国時代といった日本の歴史と共に発展していきます。

そして、戦後の復興と経済成長を経て令和へと至るのでした。

サンコーが1990年にゲームボーイソフトとしてリリースした伝説のレトロゲーム「サンコーの冒険」をプレイすることもできます。

thanko

https://www.data.thanko.jp/thanko-games/thanko/build/web/index.html

なお、2023年6月に20周年を迎えるのは本当とのことでした。

◆「ミラクル☆トレイン」の新プロジェクト「転生したら吊り革になっちゃった件」

駅を美麗男子に擬人化するメディアミックスプロジェクト「ミラクル☆トレイン」が、新プロジェクトの「転生したら吊り革になっちゃった件」(転ツリ)をスタートすることを告知しました。

公式ブログに記載されたメインストーリーは、毎朝大江戸線で見かける「地下鉄の君」に憧れていた「私」が、改札を出た瞬間にまばゆ光に包まれ、気がつくと吊り革に転生していたというもの。「急なカーブでバランスを崩す彼をとっさに支えると、彼の手のぬくもりが伝わってくる。誰にも気兼ねなく顔をガン見したり、真剣に読んでる本を覗き見したり、これはこれで、なかなか良い人生(吊り革生?)かも?」とのことです。

通販サイトの「まめしば屋」では、4月1日(土)限定で転ツリ缶バッジも販売されています。

◆「ドラクエウォーク」で謎のメガモンスターが出現

スマートフォン向け位置情報ゲーム「ドラゴンクエストウォーク」のエイプリルフールイベントは、コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」とのコラボで実現したとのこと。

謎のメガモンスターの討伐に成功すると、スペシャルなアイテムやスタンプを入手することができます。

◆綾辻行人が「館」シリーズの執筆を断念して新作長編「殺人鬼/VSぷいぷい編」を執筆中

「館」シリーズや「Another」などで有名なミステリー&ホラー作家の綾辻行人氏が、執筆中としていた「館」シリーズの第10作「双子館の殺人」の制作を断念し、代わりに完全新作となる「殺人鬼/VSぷいぷい編」に着手したと明らかにしています。綾辻氏はたびたび「PUI PUI モルカー」についてツイートしているほか、2022年に刊行した「人間じゃない〈完全版〉」とモルカーがコラボしたムービーも公開されており、「殺人鬼/VSぷいぷい編」はそんな綾辻氏の愛情があふれた一作となりそう。

小説家の有栖川有栖氏も綾辻氏の発表に反応し、「実際に冒頭を読ませてもらいました」とコメント。

綾辻氏は有栖川氏のコメントに、「ばらしたらあかんって」と返信しています。

まさか本当に刊行するのか?と思ったファンもいましたが、モルカーで作った「うそ」のツイートと共に「双子館の殺人」の執筆を頑張る旨を綾辻氏は語っています。

ただ、綾辻氏には実際に「PUI PUI モルカー」に関する短編のアイデアがある様子。もしかしたら実現してどこかで読めるかもしれません。

◆「きららファンタジア2」始動

2023年2月28日にサービスを終了したスマートフォンゲーム「きららファンタジア」の第2弾、「きららファンタジア2」が始動したと、Twitterユーザーのひろみねさんが報告しました。

◆書泉グランデが全フロアぶち抜きで数学書を扱う数学書の聖地「書泉グランデMATH」へ

書店街・神保町に店舗を構える書泉グランデが、店名を「書泉グランデMATH」に改め、地下1階から6階まで全フロアで数学書を扱うことを発表しました。7階でも数学講義を行うことから、数学書の聖地になるとの意気込みがうかがえます。

◆アーケード音楽ゲーム「チュウニズム」が宇宙へと進出

セガ・インタラクティブのアーケードゲーム「CHUNITHM(チュウニズム)」が、次回の大型アップデートで月面での稼働を開始することが告知されました。2023年4月1日からは、月面でのロケーションテストも実施されているとのことです。

◆「わたしの幸せな結婚」の冷酷無慈悲とウワサの久堂清霞に密着取材を体験

2023年7月にアニメがスタートする和風ラブストーリー「わたしの幸せな結婚」のアニメ特設ページで、名家「久堂家」の当主である久堂清霞(くどうきよか)に記者として密着取材を行うことができます。

まずは最初のあいさつで、いきなり朝食で何を食べたのか尋ねるか、まずはきっちりと自己紹介してあいさつをするか、インタビューの選択肢を選びます。

「新聞社からまいりました。1日よろしくお願いします」を選択したところ、ツイートページが開きました。これをツイートすることで、清霞の回答を見ることができます。

結果は、「生半可な気持ちで来る場所ではないことは留意しておけ」という厳しい言葉でした。それぞれの選択肢で清霞の回答を見ることができるほか、インタビュー内容は4月1日の8時、10時、12時、14時、16時、18時と更新されていくため、しっかり密着して楽しむことができます。

◆「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-」に舞台創造科の2人が舞台少女として登場

ブシロードのメディアミックス作品「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」のスマートフォンゲームである「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-」(スタリラ)に、舞台創造科の2人が舞台少女としてすることが明らかとなりました。

アプリを開くと「新舞台少女登場…!?」の文字。

舞台創造科の脚本担当である雨宮詩音

同じく舞台創造科で演出担当の眞井霧子

「Coming Soon…?」とのことです。

「新舞台少女?」のスクリーンショットをハッシュタグ付きでTwitterに投稿すると、抽選で5人にオリジナルマイクロファイバークロスをプレゼントするキャンペーンも実施中です。

◆「ドラゴンボールZ ドッカンバトル」で新モード「DOKKAN FISHING」が実装決定

ドラゴンボールの世界で魚を釣り上げて、最強のフィッシャーを目指すフィッシングモードが実装されました。

さっそくゲームを開始してみます。

ゲーム内でも新モードの実装が告知されていました。

最強のフィッシャーを目指すキャラクターとして、初心者にもおすすめな孫悟空が登場します。

他にも、ボラ

ブルマ

ベジータといった面々も。リリース後はさらに、亀仙人や餃子といった個性豊かなキャラクターが登場するとのことでした。

◆「仮面ライダーシティウォーズ」が劇場版で再復活

2017年から2021年まで配信されていたスマートフォン用アプリゲーム「仮面ライダー シティウォーズ」が1年ぶりに「劇場版仮面ライダーシティウォーズ2」としてスクリーンで復活します。

同時に発表された格好良さMAXなポスター。

前作「劇場版仮面ライダーシティウォーズ」はBlu-ray・DVDが発売決定したとのこと。

1年前に公開していたという前作のポスターはこんな感じ。ちなみにこのポスターや映画の場面はすべて仮面ライダーのフィギュアアーツの大ファンが作ったもので、そのクオリティの高さに驚く声も上がっています。

◆「ONE 〜輝く季節へ〜」のヒロインがケモ耳世界に迷い込む「ミズカレーン」配信開始

美少女ゲーム制作会社のネクストンが、人気ゲーム「ONE 〜輝く季節へ〜」のアズールレーンパロディ「ミズカレーン」の配信を開始しました。

公式サイトも公開されています。

ストーリーは、「ONE 〜輝く季節へ〜」のヒロイン・長森瑞佳がケモ耳世界に迷い込み、知り合いによく似たケモ耳美少女たちを乗り越えて元の世界に戻るというもの。

実際に公式サイトからファイルをダウンロードして「ミズカレーン」をダウンロードして遊ぶことができます。

ゲームの起動画面はこんな感じ。

「A」「D」で左右移動、移動時にShiftを同時押しするとダッシュ、スペースキーでジャンプ。シンプルな横スクロールアクションゲームです。敵は踏むと倒せます。

巨大ボスに立ち向かう長森瑞佳。そこまで難しいゲームではないので実際に遊んでみてください。

