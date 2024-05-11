真冬のマンハッタンのビル街に夜の帳が下りる頃。多くの客で賑わうレトロなカフェに現れたのは、米NY州で弁護士として働く小室圭さん（32）だ。この日、彼が笑顔で歓談したのは、意外な相手だった。【画像】マンハッタンのコリアンタウンで食事会に参加した小室圭さん小室圭さん（所属先事務所HPより）◆ ◆ ◆日本メディアとの“接触”を解禁在米記者が語る。「昨年11月、マンハッタンから圭さんと眞子さん（32）夫妻が引っ越