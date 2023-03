2月22日、マクドナルドがあり得ない商品を客に提供してしまったというニュースがイギリスより届いた。客が受け取ったハンバーガーには一口食べられた跡があり、これは前に来た客がクレームをつけて返品したものだった。我が子のためにハンバーガーを購入した女性は、メディアのインタビューに応じ「なぜ一度返品された商品が客の手に渡ってしまうのか」と怒りを露わにしている。英メディア『The Sun』『Edinburgh Live』などが伝えた。

英スコットランド、エディンバラ南部キャメロン・トールのショッピングセンターにあるマクドナルドで2月22日夜、子どもと一緒にやってきた女性がドライブスルーで“マックスパイシー・バーガー(McSpicy Burger)”注文した。マックスパイシー・バーガーは2021年7月に期間限定商品として販売され、2022年4月に一時的に復活していた。スパイシーなチキンとマヨネーズの組み合わせで人気を集めた同商品は、2月15日から通常メニューに追加されている。日本にも似た商品で“スパチキ(スパイシーチキンバーガー)”があるが、日本は辛味の無いチキンパティとスパイシーソースの組み合わせになっている。

我が子のためにこの商品を購入した女性が帰宅して箱を開けてみると、ハンバーガーには一口分食べられた跡が残っていた。驚いた女性はその商品を持って購入した店舗に戻り、食べかけの商品が手渡されたことを店長に説明した。そして女性が事の顛末を話し終えると、隣に立っていた男性までもが「私も同じだ」と訴えたのだ。両者の話を聞いた店長は「少々お待ちください」と言ってその場を離れると、マックスパイシー・バーガーを2つ持って現れ、女性と男性にそれぞれ手渡した。

この対応に女性が「謝罪もなく、ただ新しい商品を渡すだけで許されると思っているんですか?」と非難すると、店長は謝罪の言葉を口にして返金を申し出たという。すると女性は「そんなことよりも、なぜ誰かが食べた商品が販売されてしまったのですか? これがどれほど不快で不衛生なことだと思っているんですか?」とまくしたて、店内の監視カメラを確認して原因を明らかにするよう店長に訴えた。

それから約30分後、女性のもとに店側のミスであることを認める旨の電話がかかってきた。店長によると女性に手渡されてしまったのは、間違った商品を受け取った客から返品されたもので、返品された商品は温度を保つための棚に戻された後に女性へ手渡されてしまった。女性と一緒にクレームを入れた男性も、同じ経緯で食べかけの商品を受け取ったという。「返品された商品を再販売するのは普通なんですか?」と女性が聞くと、「いえ、返品された商品は捨てるべきです」と店長は返答したそうだ。

のちに『Edinburgh Live』のインタビューに応じた女性は、このように語っている。

「当時、車に子ども待たせていたので『連絡先を渡すので、監視カメラで詳細を確認できたら教えてください』と店長に伝えました。そうしたら店長は『今は忙しいので確認できない』と言ったんですよ。非常に腹が立ちましたし、こんなことが起きたのが未だに信じられません。体調が悪くなったほどですよ。もし子どもにハンバーガーを渡す前に確認していなかったら、子どもは私かきょうだいが食べたと思って口にしてしまい、他人の口内の菌や血などで汚染されていたかもしれません。」

さらに女性は「『次に来た時にも無料で食事を提供する』と店長に言われましたが、ここで食事をするのは気が進みません。マクドナルドの商品は他にどんなことが起きているのかを考えさせられましたね」と述べており、商品の取り扱いについて疑念を抱いていた。

一方でマクドナルドの広報担当者は「このような事態を招き、誠に申し訳ございません。私たちは食の安全を第一に考え、品質管理を重視し、不備がないように厳しい基準を設けています。私たちはレストランチームが徹底した調査の後、お客様と連絡を取っていることを確認しております」とコメントを公表している。

ちなみに今年1月には、マクドナルドでハンバーガーを購入し、袋を開けると約5000ドル(約64万円)分の札束が入っていたというケースが発生し話題を呼んでいた。

画像は『The Sun 2023年2月26日付「MCNIBBLE ‘My new McDonald’s McSpicy burger had a BITE out of it - and I wasn’t the only one,’ furious mum says」(Credit: Google Maps)(Credit: Media Scotland)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)