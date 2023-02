着せ替え人形「リカちゃん」と20周年を迎えたクマの人気キャラクター「リラックマ」がコラボレーションした、リカ スタイリッシュドールコレクション 「Rilakkuma Anniversary Style」(リラックマ アニバーサリースタイル)(希望小売価格:15,400円/税込)が2023年3月18日(土)に発売、現在予約受付中です。

取り扱い店舗は、タカラトミーモール(takaratomymall.jp)、キデイランド原宿店、キデイランド大阪梅田店、リラックマストア全店、サンエックスオンラインストア(shop.san-x.co.jp)、おもちゃのヨシダ(北海道・旭川)、博品館 TOY PARK 銀座本店(東京・銀座)です。

リラックマは、サンエックス株式会社より2003年にデビューし、今年、20周年を迎えました。リカ スタイリッシュドールコレクション「Rilakkuma Anniversary Style」は、リラックマ20周年のお祝いを全身で表現したスペシャルなリカちゃんです。

スタイリッシュドールコレクションならでは!こだわりのファッション

スカートには、リラックマの2023年3月発表の新アート「にこにこ Happy for You」を基に、リラックマ達が可愛くデザインされています。

チュールとレースを重ねたボリュームのあるスカートには、パーティーをしているリラックマ達が描かれており、20周年ならではの特別なデザインです。

リラックマの耳をイメージしたツインのおだんごヘアは、リカちゃんシリーズ初のヘアスタイル! リラックマの耳型のカチューシャも付属します。

靴下のレース素材や靴のぼんてんもコーディネートのアクセントになっています。スタイリッシュドールシリーズだからこそ実現した、華やかなスタイルです。

小物は、リカちゃんが抱きしめられるサイズの小さなリラックマ人形が付属。20周年をお祝いするバルーンステッキも付属しています。

またメッセージカードは、2023年春にサンエックスから発売される商品をリカちゃんサイズのミニチュアで再現したカードというこだわりも!

今回の商品デザインは、サンエックス社員、「リラックマストア」(運営:株式会社キデイランド)社員に数回にわたりデザインアンケートを実施して決定したもので、特にツインのおだんごヘアは数あるデザインから圧倒的な支持を集めたもの。ヘアスタイルやファッションなど、リラックマファンに愛されるよう検討を重ねたデザインとなっています。

なお、リカちゃんとリラックマとのコラボレーション商品は、過去には2016年11月に第1弾・第2弾を発売し、今回の商品が第3弾となります。

今回のアイテムの取り扱い店舗は、タカラトミーモール(takaratomymall.jp)、キデイランド原宿店、キデイランド大阪梅田店、リラックマストア全店、サンエックスオンラインストア(shop.san-x.co.jp)、おもちゃのヨシダ(北海道・旭川)、博品館 TOY PARK 銀座本店(東京・銀座)となっています。

関連記事:

赤い帽子や「ハテナブロック」のバッグ付き!初コラボ『スーパーマリオ だいすきリカちゃん』発売h

ttps://otajo.jp/112985

永遠の11才「リカちゃん」が17才のSJKに!オルチャンメイク・ネコミミヘア…スタイリッシュにトレンド発信する新シリーズ「#Licca」

https://otajo.jp/91013

シナモン×リカちゃんコラボドールが可愛すぎる!水色ヘア&空に浮かぶ雲のようなふわふわ透け感ドレス

https://otajo.jp/105342

限定1500体『スヌーピー リカちゃん』 カチューシャや顔型リュックすべてが可愛い!

https://otajo.jp/68795

商品概要

リカ スタイリッシュドールコレクション 「Rilakkuma Anniversary Style」

希望小売価格 :15,400円(税込)

発 売 日 :2023年3月18日(土)

対象年 齢 :15才以上

商品内 容 :人形本体(ドレス、イヤリング、カチューシャ、ショーツ着用)×1、リラックマフィギュア×1、ステッキ×1、クツ×1、カード×3、スタンド×1

商 品 サ イ ズ :約W170×H280×D70mm

取 扱 い場 所 :タカラトミーモール(takaratomymall.jp)、キデイランド原宿店、キデイランド大阪梅田店、リラックマストア全店、

サンエックスオンラインストア(shop.san-x.co.jp)、おもちゃのヨシダ(北海道・旭川)、博品館 TOY PARK 銀座本店(東京・銀座)

(C) TOMY (C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

公 式 H P :licca.takaratomy.co.jp/stylishlicca/index.htm