¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤¬£²£µ²¯±ßÏÓ»þ·×¤òà¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹á¡¡Ä«ÁÒÌ¤ÍèÀïÁ°¤Ë¡Ö¶äºÂ¤ÇÇúÇã¤¤¡×¤«
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÄ¶¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ë£Ò£É£Ú£É£Î¡×¡Ê£²£µÆü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¡Ê£³£°¡Ë¤È¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤òÀï¤¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µ£µ³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡Ê£´£µ¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹á¤Ö¤ê¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö£Ô£Í£Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤Ï¡¢¥³¥Ê¡¼¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¬¡¼Àï¤ä¼¡¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¤Éº£¸å¤ÎÍ½Äê¤ò¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤Î¶âËþ¤Ö¤ê¤â¸ø³«¡£¹âµéÏÓ»þ·×¤Î¿ô¡¹¤ò¼«Ëý¤²¤Ë¸«¤»¤Ó¤é¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï£±£¸£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£µ²¯±ß¡Ë¤À¡×¤È¸À¤¤¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿ÏÓ»þ·×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤¬»×¤ï¤º¡Ö£±£¸£°£°Ëü¥É¥ë¡©¡©¡×¤ÈÊ¹¤Ä¾¤·¡Ö¥ï¥ª¡ª¡¡¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÈÀä¶ç¤·¤¿¤Û¤É¡£¤½¤ÎÈ¿±þ¤Ë¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤âËþÂ¤²¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÏÓ»þ·×¤Ï¡Ö¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡õ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤Î°ïÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£±£¸Æü¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤ÇÍèÆü¤·¤Æ¤«¤é¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¿¥¹¥°¥é¥à¤Ç¤ÏàÇúÇã¤¤á¤Ö¤ê¤òÈäÏª¡££Ò£É£Ú£É£Î¤Îºç¸¶¿®¹Ô£Ã£Å£Ï¤¬¡Ö¶äºÂ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÇúÇã¤¤¤¹¤ë¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤Ë²ñ¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¡¢¶âËþ¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤ÏÊÆ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤¿¤Á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥±¥¤¥±¤Ö¤ê¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×Ê¸²½¤Î°ì¤Ä¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê¸«¤»¤Ó¤é¤«¤¹¡Ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡Ä¡£à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥óá¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤Î¹â¤¤¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤À¤±¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ·×»»¤º¤¯¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤ÏÌ¤ÍèÀï¸å¡¢£±£±·î¤Ë¥É¥Ð¥¤¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ñ¹ñ¤Î¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡Ö£Ä£å£ê£é¡Ê¥Ç¥¸¡Ë¡×¤È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥óÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¤¹¤´¤¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡ÊÌ¤Íè¡Ë¤È¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤¢¤ëÃË¤È¡Ä¤¨¤Ã¤È¡Ä¤¢¡¼¡¢¥Ç¥¸¡¢¤½¤ó¤ÊÌ¾Á°¤Ç¤¤¤¤¤«¡¢³Î¤«¤á¤¿¤¤¤±¤É¡£¥Ç¥¸¤À¤Ã¤±¡©¡¡²¶¤é¤Ï¥É¥Ð¥¤¤Ç¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤ëÍ½Äê¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡¢²¿¤À¤«Å¬Åö¤Ê´¶¤¸¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£