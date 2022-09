世の中には「裏で世界を操る秘密結社」や「増えすぎた人口の抑制を目論む存在」などの陰謀論がまことしやかに囁かれているが、このほどSNSで陰謀論の代表格とも言える「地球平面説」を我が子に教える親に非難の声が殺到した。『UNILAD』などが伝えた。

欧米などでは地球が平らとする「地球平面説」を信じる人たちのことを“フラットアーサー(flat earther)”と呼ぶが、今月3日に海外掲示板サイトRedditのグループページ「SNS上の非常識な人々(Insane People on Social Media)」に投稿されたフラットアーサーの画像が多くの関心を集めた。

画像はアカウント名「poshjosh1999」さんが投稿したもので、Facebookからのスクリーンショットと思われる。画像は個人が特定できないようにしてあるものの、5〜6歳ほどの幼児に親が模型を使って「地球は平らだ」と教えていることが見て取れる。そしてこの親の投稿にはこのように綴られていた。

「私たちは今年、自宅授業で世界の地理と文化を子供に教えています。子供が教科書で丸い地球を目にする前に、私たちは“平らな地球”を教える準備に2週間費やしました。子供たちは私たちが教える“平らな地球”について学ぶのが大好きで、地球は宇宙の中心で静止しており、太陽や月などのすべての天体が地球の周りを回っている天動説を支持する聖書の節を読むのも大好きです。」

「これは天動説を表したお手製の模型です。アマゾンで透明なドームを購入し、地図を描いて大陸を切り抜いてボードに貼り付けました。地球を支える柱はトイレットペーパーの芯で、太陽と月は丸い発泡スチロールに色を塗り、ドームに星となる天然石をちりばめました。今、粘土で氷壁を作るためにどうするか話し合っているところです。」

どうやらこの幼児の親は「地球平面説」を信じており、我が子が学校で“地球は丸い”と教わる前に「地球は平らだ」と教えたかったようだ。この投稿には1200件ものコメントが届き、ユーザーからは以下のような意見が寄せられている。

「その子供が気の毒で仕方がない。彼らはとんでもないよ。」

「彼らは無知というわけじゃないんだよね。真っ向から科学や社会を否定しているんだよ。地球が丸いことをとことん否定する人がいるなんて信じられない。」

「地球平面論者は地球が平面だという立証を必要としないんだよね。何か矛盾があれば『神が全てうまくやっている』って言うんだよ。」

また中には「この親を宇宙に送った方がいいよ」「そうだね。そうすれば丸い地球を実際に目にすることができるもんね」といったやり取りも見受けられた。

画像は『UNILAD 2022年9月5日付「People furious with parents teaching kids Earth is flat from young age」(Credit: Facebook)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)