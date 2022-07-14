中国各地でスーパームーンを観測
13日、湖北省武漢市の黄鶴楼と月。（武漢＝新華社配信/周国強）
【新華社北京7月14日】中国各地で13日夜から14日未明、今年最大の満月「スーパームーン」が観測された。
13日、北京市にある故宮博物院の西北角楼と月。（北京＝新華社記者/陳鍾昊）
13日、広東省汕頭市南澳（なんおう）島で月を観賞する観光客。（汕頭＝新華社配信/姚軍）
13日、広東省鶴山市で月を撮影する市民。（鶴山＝新華社配信/黄継明）
13日、広東省鶴山市にある西江大堤で月を観賞する市民。（鶴山＝新華社配信/黄継明）
13日、重慶市の空に昇る月。（重慶＝新華社配信/何超）
13日、重慶市の空に昇る月。（重慶＝新華社記者/黄偉）
13日、広東省の深圳湾上空に昇る月。（深圳＝新華社記者/梁旭）
13日、貴州省貴陽市の名所「甲秀楼」と月。（貴陽＝新華社記者/欧東衢）
13日、貴州省貴陽市にある花果園芸術センターの上空に昇る月。（貴陽＝新華社記者/楊文斌）
13日、貴州省銅仁市玉屏トン族自治県の上空に昇るスーパームーン。（銅仁＝新華社配信/徐雪）
13日、江蘇省南京市にある雨花閣の上空に浮かび上がる月。（南京＝新華社配信/蘇陽）
13日、雲南省にある麗江古城の上空に昇る月。（麗江＝新華社配信/趙慶祖）
13日、北京市にある故宮博物院の西北角楼前で月を撮影する市民。（北京＝新華社記者/陳鍾昊）
13日、北京市にある北海公園の上空に昇る月。（北京＝新華社記者/程婷婷）
13日、安徽省合肥市にある安徽ラジオ・テレビセンターと月。（合肥＝新華社記者/周牧）
13日、内モンゴル自治区フフホト市の空に昇る月。（フフホト＝新華社記者/王沢聡）
13日、浙江省温州市鹿城区の巽山塔と月。（温州＝新華社配信/蘇巧将）