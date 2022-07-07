¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ë¡Ö·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¡¥ê¥¢¥ëÆóÅáÎ®¤ÇÅ¨ÃÏ¤Î´ÑµÒ¡È2.3ÇÜ¡É¤ËÁý²Ã
ÊÆ¶þ»Ø¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ç¤âÂçÃ«¤ËÃíÌÜ¡Ö´ÑµÒ¤Ï¤ª¶âÊ§¤Ã¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¢£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ 5¡¼2 ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤·¡¢7²ó10Ã¥»°¿¶2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Çº£µ¨8¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤â5²ó¤Ë·è¾¡¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Î¡ÈÆÈ¤êÉñÂæ¡É¡£ÊÆ¶þ»Ø¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤â¥ê¥¢¥ëÆóÅáÎ®¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCBS¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ó¥¨¥Ã¥Æ¥£µ¼Ô¤ÏÅ¨ÃÏ¤Î´ÑµÒ¿ô¤¬ÄÌ¾ï¤Î2.3ÇÜÁý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÄ¤¤³¤¤ÈÇò¤¤º½ÉÍ¤Ë¹ß¤êÃí¤°ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÃ«¤¬Å¨ÃÏ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÃ¯¤è¤ê¤âµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ë±¦µ¾Èô¤ÇÀè¼èÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤â¡¢2²óÅÓÃæ¤«¤é15¼ÔÏ¢Â³¥¢¥¦¥È¡£3»î¹çÏ¢Â³¤Î2·åÃ¥»°¿¶¤Ç¡¢¼«¸ÊºÇÄ¹¤ò¿¤Ð¤¹5Ï¢¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿5²ó2»àËþÎÝ¤Ç·è¾¡¤Îº¸Á°2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£µÕÊý¸þ¤ØÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¡¢µ»¤¢¤ê¤Î°ìÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£7²ó¤Ë¤ÏÅðÎÝ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç2·åÅðÎÝ¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥¨¥Ã¥Æ¥£µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£µ¨¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºËÜµòÃÏ¤Î¿åÍËÆü¤ÎÊ¿¶ÑÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï7950¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï1Ëü8741¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£¿ôÆüÁ°¤Ë¤Ï¸µNFL¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¥Á¥ã¥É¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¡¢³¹¤Î´Ø¿´¤´¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÃ«¤ÏÅêÂÇÁö¤Ç¤ÎÌöÆ°¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¤âÃÏµåºÇ¹â¤Î¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤ËÍè¤ë¡×¡Ö18,741¿Í¤Î´ÑµÒ¤Ï¤ª¶âÊ§¤Ã¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤Î½¸µÒÎÏÀ¨¤¤¡×¡Ö¥¶ ·ÐºÑ¸ú²Ì¡ª¡×¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë