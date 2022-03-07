ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÏÇÑÔÒ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬µÞÁýÃæ¡ÄÌäÂê¤ÎÇØ·Ê¤Ë²£¤¿¤ï¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎŽ¢¿·ÃÛ¿®¶ÄŽ£¤È¤¤¤¦ÉÂ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÜËÜ¹°Úü¡Ø101¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÇÆÉ¤àÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¶õ¤²È¡×¤ÏÊüÃÖ¤Ç¤¤Ê¤¤ÂçÌäÂê
º£¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¶õ¤²È¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¬Àµ¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤Ê¤¤¶õ¤²È¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢³¹¤Î·Ê´Ñ¤òÁË³²¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ø½°±ÒÀ¸¤ä¼£°Â¤ò°²½¤µ¤»¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î²¼Íî¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¶õ¤²ÈÌäÂê¤Ï³¤³°¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢IMF¤â2020Ç¯¤ËÄ´ºº¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ¤Ç¶õ¤²È¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÁíÌ³¾Ê¤¬5Ç¯¤´¤È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö½»Âð¡¦ÅÚÃÏÅý·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÁí½»Âð¿ô¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢2018Ç¯¤ËÌó6240Ëü¸Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢2018Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤ÂÓ¿ô¤Ï5400Ëü¤Ê¤Î¤Ç¡¢½»Âð¿ô¤ÏÀ¤ÂÓ¿ô¤è¤ê¤âÌó16¡óÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí½»Âð¿ô¤ÈÁíÀ¤ÂÓ¿ô¤Î¿ä°Ü¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢1963Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÁíÀ¤ÂÓ¿ô¤¬Áí½»Âð¿ô¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1968Ç¯¤ËµÕÅ¾¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÁí½»Âð¿ô¤¬ÁíÀ¤ÂÓ¿ô¤ò¾å²ó¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤Î½»Âð¿ô¤Ï¶áÇ¯¡¢¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Ç¡¢2018Ç¯¤Ï1.16¸Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁíÌ³¾Ê¡Ö½»Âð¡¦ÅÚÃÏÅý·×Ä´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó¿Í¤¬µï½»¤·¤Æ¤¤¤ë½»Âð¤ò¡Öµï½»À¤ÂÓ¤Î¤¢¤ë½»Âð¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¡Öµï½»À¤ÂÓ¤Î¤Ê¤¤½»Âð¡×¤Ï¡Ö¶õ¤²È¡×¡Ö°ì»þ¸½ºß¼Ô¤Î¤ß¤Î½»Âð¡×¡Ö·úÃÛÃæ¤Î½»Âð¡×¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö°ì»þ¸½ºß¼Ô¤Î¤ß¤Î½»Âð¡×¤È¤ÏÃë´Ö¤À¤±»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢²¿¿Í¤«¤Î¿Í¤¬¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤³¤Ë¤Õ¤À¤óµï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬1¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤½»Âð¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí½»Âð¿ô¤òµï½»À¤ÂÓ¤ÎÍÌµÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢µï½»À¤ÂÓ¤Î¤¢¤ë½»Âð¤ÏÌó5362Ëü¸Í¡¢Áí½»Âð¿ô¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï85.9¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢µï½»À¤ÂÓ¤Î¤Ê¤¤½»Âð¤ÏÌó879Ëü¸Í¡¢Áí½»Âð¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï14.1¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µï½»À¤ÂÓ¤Î¤Ê¤¤½»Âð¤ÎÂçÈ¾¤Ï¶õ¤²È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿ô¤ÏÌó849Ëü¸Í¡¢¶õ¤²ÈÎ¨¡ÊÁí½»Âð¿ô¤ËÀê¤á¤ë¶õ¤²È¤Î³ä¹ç¡Ë¤Ï13.6¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ¤²ÈÎ¨¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢1988Ç¯¤Î9.4¡ó¤«¤é30Ç¯´Ö¤Ç4.2¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ä¤¬¤Æ4¸®¤Ë1¸®¤¬¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤ë
º£¸å¡¢¶õ¤²È¤Î¿ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¤ÂÓÁí¿ô¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï2023Ç¯¤Î5419ËüÀ¤ÂÓ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¡¢2040Ç¯¤Ë¤Ï5076ËüÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï2018Ç¯¤ÎÀ¤ÂÓ¿ô¤è¤ê¤âÌó324ËüÀ¤ÂÓ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢½»Âð¤Î½üµÑ¤ä¸ºÃÛ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¶õ¤²È¿ô¤ÏÁý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£2008¡Á12Ç¯ÅÙ¤Î5Ç¯´Ö¤Î½üµÑÎ¨¡Ê¿·Àß½»ÂðÃå¹©¸Í¿ô¤ËÀê¤á¤ë½üµÑ¸Í¿ô¤Î³ä¹ç¡Ë¤ÏÌó30¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2013¡Á17Ç¯ÅÙ¤Ï62.2¡ó¤ÈÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï¡¢½üµÑÎ¨¤¬¡2008¡Á12Ç¯ÅÙ¤Î¿å½à¤ËÌá¤ë¡¢¢º£¸å¡¢½üµÑÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¤â¤È¡¢º£¸å¤Î¶õ¤²ÈÎ¨¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ¤²ÈÎ¨¤Ï¡¢Á°¼Ô¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï2033Ç¯¤Ë25.5¡ó¡¢2038Ç¯¤Ë¤Ï31¡ó¤Ë¡¢¸å¼Ô¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï2033Ç¯¤Ë18¡ó¡¢2028Ç¯¤Ë20.9¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶õ¤²È¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¶¦Æ±½»Âð
¤³¤³¤Ç¡¢¶õ¤²È¤Î¼ÂÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶õ¤²È¤Ï½»Âð¤Î¼ïÎàÊÌ¤Ë¡¢¡Ö°ì¸Í·ú¡×¡ÖÄ¹²°·ú¡×¡Ö¶¦Æ±½»Âð¡×¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤Î4¤Ä¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤Î°ì¸Í·ú¤Î¶õ¤²È¤Ï318Ëü¸Í¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¶õ¤²È¡Ê°Ê²¼¡¢¶¦Æ±½»ÂðÅù¡Ë¤Ï530Ëü¸Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¶õ¤²È¤Î¤¦¤Á¡¢È¾Ê¬°Ê¾å¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¶¦Æ±½»Âð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¸Í·ú¤Î¶õ¤²È¿ô¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë¤Ï183Ëü¸Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î20Ç¯´Ö¤ÇÂç¤¤¯Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶õ¤²ÈÎ¨¤â¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï10¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦Æ±½»ÂðÅù¤Î¶õ¤²È¿ô¤â¡¢1998Ç¯¤Î394Ëü¸Í¤«¤é¡¢¤³¤Î20Ç¯´Ö¤Ç30¡óÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¤²ÈÎ¨¤Ï18¡óÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶õ¤²ÈÎ¨¤Ï¹â¤¹¤®¤ë¿å½à¤Ë
¶õ¤²È¤Ï¤½¤ÎÀ¼Á¤ÇÊ¬Îà¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÇäµÑ¤Î¤¿¤á¤Ë¶õ¤²È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇäµÑÍÑ¤Î½»Âð¡×¡¢ÄÂÂß¤Î¤¿¤á¤Ë¶õ¤²È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄÂÂßÍÑ¤Î½»Âð¡×¡¢ÊÌÁñ¤Ê¤É¤Î¡ÖÆó¼¡Åª½»Âð¡×¡¢¤³¤ì¤é¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤Î½»Âð¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÄÂÂßÍÑ¤Î½»Âð¤¬Ìó433Ëü¸Í¡ÊÁ´¶õ¤²È¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç51¡ó¡Ë¡¢ÇäµÑÍÑ¤Î½»Âð¤¬Ìó29Ëü¸Í¡ÊÆ±3.5¡ó¡Ë¡¢2¼¡Åª½»Âð¤¬Ìó38Ëü¸Í¡ÊÆ±4.5¡ó¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î½»Âð¤¬Ìó349Ëü¸Í¡ÊÆ±41¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¸Í·ú¤È¶¦Æ±½»ÂðÅù¤Î¶õ¤²È¤ò¤½¤ÎÀ¼Á¤ÇÊ¬¤±¤ë¤È¡¢°ì¸Í·ú¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤Î½»Âð¡×¤¬Ìó8³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶¦Æ±½»ÂðÅù¤Î¶õ¤²È¤Ç¤Ï¤½¤ÎÌó8³ä¤¬¡ÖÄÂÂßÍÑ¤Î½»Âð¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÄÂÂßÍÑ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇÆþµï¼Ô¤ÎÂàµî»þ¤Ë°ì»þÅª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¶õ¤²È¤¬¡¢¶¦Æ±½»ÂðÅù¤Î¶õ¤²ÈÎ¨¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢½»Âð»Ô¾ì¤Ç¤Î¼è°ú¤ò±ß³ê¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¶õ¤²È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÅ¬ÀµÈæÎ¨¤Ï5¡Á7¡ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î18¡ó¤È¤¤¤¦¶¦Æ±½»ÂðÅù¤Î¶õ¤²ÈÎ¨¤Ï¹â¤¹¤®¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£°µÅÝÅª¤Ë¶õ¤²È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¼Â¤ÏÅÔ»ÔÉô
¶õ¤²ÈÎ¨¤òÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢°ìÈÖ¹â¤¤¤Î¤Ï»³Íü¸©¤Î21.3¡ó¤Ç¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Î20.3¡ó¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î19.6¡ó¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢°ìÈÖÄã¤¤¤Î¤Ïºë¶Ì¸©¤Îºë¶Ì10.2¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç¡¢²Æì¸©¤Î10.4¡ó¡¢ÅìµþÅÔ¤Î10.6¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶õ¤²ÈÎ¨¤ÏÅÔ»ÔÉô¤è¤ê¤âÃÏÊý¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï½»ÂðÁí¿ô¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¶õ¤²È¿ô¤ÏÅÔ»ÔÉô¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¶õ¤²ÈÎ¨¤¬°ìÈÖ¹â¤¤»³Íü¸©¤Ç¤Ï¶õ¤²È¿ô¤Ï9Ëü¸Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶õ¤²ÈÎ¨¤¬°ìÈÖÄã¤¤ºë¶Ì¸©¤Ç¤Ï¶õ¤²È¿ô¤Ï34.6Ëü¸Í¡¢Åìµþ¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÌó81Ëü¸Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²òÂÎÈñÍÑ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤ºÁêÂ³¤·¤¿²È¤¬¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤ë
¤Ê¤¼¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¶õ¤²È¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Þ¤º¡¢À¤ÂÓ¿ô¤ÎÁý²Ã¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë½»Âð¤Î¿·µ¬¶¡µë¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£2014Ç¯ÅÙ¤«¤é2018Ç¯ÅÙ¤Î5Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë½»Âð¿·ÀßÃå¹©¸Í¿ô¤ÏÌó467Ëü¸Í¡¢½»Âð¤ÎÌÇ¼º¸Í¿ô¤ÏÌó56Ëü¸Í¤Ç¡¢Áí½»Âð¿ô¤ÏÌó411Ëü¸ÍÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î´Ö¡¢À¤ÂÓ¿ô¤ÎÁý²Ã¤ÏÌó211ËüÀ¤ÂÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÌó200Ëü¸Í¤Î½»ÂðÍ¾¾ê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î½»Âð»Ô¾ì¤Ç¤ÏÄ¶²á¶¡µë¤¬·ÑÂ³¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õ¤²ÈÁý²Ã¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁêÂ³¤â¶õ¤²È¤¬Áý²Ã¤·¤¿Í×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¡ÖÊ¿À®26Ç¯¶õ²È¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤²È¤È¤Ê¤Ã¤¿½»Âð¤Î¼èÆÀ·Ð°Þ¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶õ¤²È¤Î56.4¡ó¤¬ÁêÂ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥¹¥È¤ÎÌäÂê¤â¶õ¤²È¤¬Áý²Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³Åù¤Ë¤è¤ê²È¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¼Ô¤¬¡¢²È²°²òÂÎÅù¤ÎÈñÍÑ¤ÎÌäÂê¤«¤é¡¢¶õ¤²È¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢Á°½Ò¤Î¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤²È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊªÃÖ¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤À¤«¤é¡×¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö²òÂÎÈñÍÑ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤¬2ÈÖÌÜ¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÇÀ©¤â¶õ¤²È¤ÎÁý²Ã¤òÂ¥¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚÃÏ¤Ë·úÊª¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬ºÇÂç6Ê¬¤Î1¡¢ÅÔ»Ô·×²èÀÇ¤¬3Ê¬¤Î1¤Ë¤Ê¤ë½»ÂðÍÑÃÏ¤ÎÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2014Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ï¶õ¤²È¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î½»Âð¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÅÚÃÏ¤Ë¤«¤«¤ëÀÇ¶â¤ò°Â¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶õ¤²È¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¿Í¤¬ÂçÎÌ¤ËÈ¯À¸¤·¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ö¶õ²ÈÅùÂÐºö¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶õ¤²È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½»ÂðÍÑÃÏ¤ÎÆÃÎã¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Öº¬¶¯¤¤¿·ÃÛ¿®¶Ä¡×²ÝÂê¤ÏÃæ¸Å»Ô¾ì¤Î³èÀ²½
º¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤ÏÆüËÜ¤ÎÃæ¸Å½»Âð»Ô¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¸Å½»Âð»Ô¾ì¤¬³èÈ¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³¤·¤¿°ì¸Í·ú¤Æ¤äÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÃæ¸Å½»Âð¤È¤·¤ÆÇäÇã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁêÂ³Åù¤Ç²È¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿Í¤Ï¶õ¤²È¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï´ûÂ¸½»Âð¤òÇã¤¦¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Î®ÄÌ¤â¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
´ûÂ¸½»Âð¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤´¤È¤ËÈæ³Ó¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤â¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Á´½»ÂðÎ®ÄÌÎÌ¡Ê´ûÂ¸Î®ÄÌ¡Ü¿·ÃÛÃå¹©¡Ë¤ËÀê¤á¤ë´ûÂ¸½»Âð¤ÎÎ®ÄÌ¥·¥§¥¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2018Ç¯¤ËÌó14.5¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï²¤ÊÆ¼çÍ×¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È6Ê¬¤Î1¤«¤é5Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤ÎÄã¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡£´ûÂ¸½»Âð¤ÎÎ®ÄÌ¥·¥§¥¢¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï81¡ó¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï85.9¡ó¤È¤È¤â¤Ë8³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï69.8¡ó¤È¾¯¤·Äã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜ¤Î5ÇÜ¶á¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç´ûÂ¸½»Âð¤ÎÎ®ÄÌ¤¬Ë³¤·¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½»Âð¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÎÈóÂÐ¾ÎÀ¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÃæ¸Å½»Âð¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¤½¤ÎÉÊ¼Á¤ä±£¤ì¤¿ÉÔ¶ñ¹ç¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½»Âð¤ÎÀÇ½¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Çã¤¤¼ê¤ÈÇä¤ê¼ê¤Î´Ö¤Ë¾ðÊó¤ÎÈóÂÐ¾ÎÀ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÌÚÂ¤¸Í·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÛ¸å20Ç¯ÄøÅÙ¤Ç°ìÎ§¤Ë²ÁÃÍ¤ò¥¼¥í¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë´·¹Ô¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ¸Å½»Âð¤Î²Á³ÊÉÕ¤±¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·ÃÛ¹ØÆþ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀ¯ºö¤¬Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¡Ö²È¤Î¹ØÆþ¡á¿·ÃÛ¹ØÆþ¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¿·ÃÛ¿®¶Ä¡×¤¬¾ÃÈñ¼Ô´Ö¤Ë¹¤¯¿»Æ©¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢Ãæ¸Å½»Âð»Ô¾ì¤¬À®½Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ä¤¬¤Æ¡ÖÇÑÔÒ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×ÌäÂê¤¬Ê®½Ð¤¹¤ë
½»Âð¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÏ·µà²½¤âÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃÏÊý¤«¤éÅÔ»Ô¤Ø¤Î¿Í¸ýÎ®Æþ¤¬Â³¤¡¢ÅÔ»Ô¤Ç¤Îµï½»¾ì½ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ÂçÎÌ¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÏ·µà²½¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2019Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç¡¢ÃÛ30Ç¯°Ê¾å¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÌó213Ëü¸ÍÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2029Ç¯¤Ë¤Ï1.8ÇÜ¤Î384Ëü¸Í¡¢2039Ç¯¤Ë¤Ï2.7ÇÜ¤Î570Ëü¸Í¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÏ·µà²½¤ËÈ¼¤¦¤Î¤¬Âçµ¬ÌÏ½¤Á¶¹©»ö¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÄê´üÅª¤Ë³°ÊÉ¤ä²°¾å¡¢¶¦ÍÉô¤Ê¤É¤ò½¤Éü¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¹©»ö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÀß¸å¡¢Å¬ÀÚ¤Ê°Ý»ý´ÉÍý¤ä½¤Á¶¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢°ÂÁ´À¤ÎÄã²¼¤äµï½»´Ä¶¤Î°²½¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼þÊÕ¤Î½»´Ä¶¤Î°²½¤äÃÏ²Á¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢ÃÛ¸åÄ¹¤¤Ç¯·î¤¬·Ð²á¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê½¤Á¶¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶âÉÔÂ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤¬·×²è¤è¤ê¤âÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó35¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÛ¸åÄ¹Ç¯¤ò·Ð²á¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢µï½»¼Ô¤¬¹âÎð²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤ÎÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
----------
µÜËÜ ¹°Úü¡Ê¤ß¤ä¤â¤È¡¦¤Ò¤í¤¢¤¡Ë
ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø ·ÐºÑ·Ð±Ä³ØÉô ¶µ¼ø
1977Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡¢ÊÆ¹ñ¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥óÂç³Ø¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¹»¤Ë¤Æ·ÐºÑ³ØÇî»Î¹æ¼èÆÀ¡ÊPh.D. in Economics¡Ë¡£¹ñºÝÂç³Ø³ØÄ¹ÆÃÊÌÊäº´¡¦¶µ¼ø¡¢ÅìµþÂç³Ø¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡ÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¡¢¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊIMF¡Ë¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£ÀìÌç¤ÏÏ«Æ¯·ÐºÑ³Ø¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ³Ø¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÏÀ¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¡¢ÆÃ¤ËÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¤ÏWall Street Journal¡¢Bloomberg¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹Åù¤Î¹ñÆâ³°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝÇÉ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÏ«Æ¯·ÐºÑ³Ø¡Ù¡Ê¿·À¤¼Ò¡Ë¡¢¡Ø101¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÇÆÉ¤àÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø ·ÐºÑ·Ð±Ä³ØÉô ¶µ¼ø µÜËÜ ¹°Úü¡Ë