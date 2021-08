「世の中悪いことばかりではない」―そんな風に思える他人からの親切を受けた人も世間には少なからずいることだろう。アメリカに住む女性もまた、悲しさに耐えきれず一人車の中で泣いていたところ、見知らぬ人から心温まる親切をもらったようだ。『The Mirror』などが伝えている。

今月2日、海外掲示板サイト『Reddit』にある女性が投稿した内容が人々の心を温かくしている。投稿には1枚の写真とともに次のように綴られていた。

「駐車場に車を停めて泣いていた時のことです。泣きながら隣に停まっていた車に目をやると、10代の女の子とお父さんが乗っているのがチラッと見えました。私は心を和らげるためにフローズンヨーグルトを食べようと車を離れて店に入りました。そして車に戻ってくると父娘の車はそこに無く、私の車のドアハンドルにはこれが挟まっていました。」

写真には小さなメモと10ドル(約1100円)札が写っており、メモには女性に向けて「あなたのフローズンヨーグルトを私たちにご馳走させてね。明日がより良い日になることを願ってるわ」とあった。メモにはハートが2つ添えられていて、10代の少女が書いたものだということがうかがえた。

どうやら女性の隣に停車していた車の父娘が、この心温まる親切をしてくれたようだ。この小さな心遣いが彼女の凍りかけた心を温かく溶かしたのは言うまでもない。女性はさらにこのように述べている。

「今はいろんなことが降りかかってて、とっても苦しくイライラした気持ちになっていました。だけどこの優しさは私の心を溶かして苦痛を和らげてくれました。」

「それにその日は泣きながら運転している間、ポッドキャスト『Finding Fred』を聞いていたので、この優しさが心にすとんと入ってきたんです。『Finding Fred』のロジャースは優しさと共感、そしてお互いを気遣うことについて話していました。」

「その時、私は『なぜ他人に親切にしても、ほとんど見返りが得られないんだろう』と考えていたのです。そんなことを思っていた数時間後にこの優しさに出会ったのです。皆さんも世の中に対して少しでも希望を持ってください。世界はそんなに悪い場所では無いのだから…。」

女性の投稿には多くの人が心打たれたようで、「私も世の中の苦労している子供たちのために現金を持ち歩くようにしているよ」「今回は娘にとっても素敵なことが学べたと思う」といった声が寄せられた。今回の女性の経験は、他人の些細な優しさが大きな悲しみでさえも癒す効果があることを示してくれたようだ。画像は『u/klem528 2021年8月2日付Reddit「I was crying pulling into a parking spot to treat myself to fro yo because I was having a day.」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)