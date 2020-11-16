Ãå²ó¤·ÎÏ¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ç¹â¥³¥¹¥Ñ¡ª¤³¤ÎÅßGU¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¡Ö3Âç¥È¥Ã¥×¥¹¡×¡õ¹â¸«¤¨¥³¡¼¥Ç½Ñ
¥ª¥¹¥¹¥á¡¥¥ì¥¤¤á¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤Ç¡ªËüÇ½·ã°Â¥È¥Ã¥×¥¹¡ª
GU¡¡¥Õ¥§¥¶¡¼¥ä¡¼¥ó¥Ñ¥Õ¥¹¥ê¡¼¥Ö¥»¡¼¥¿¡¼¡ÊÄ¹Âµ¡Ë
²Á³Ê¡§990±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¥«¥é¡¼¡§35 BROWN¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤Û¤«¡¢Á´4¿§Å¸³«¡£
ÌÓÂ¤¬Ä¹¤¤¥Ë¥Ã¥È¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤È¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¥ì¥¤¤á¤ËÃå¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª
¼ÂºÝ¤ËÃå¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
¥µ¥¤¥º´¶¤Ï¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¤¹¤ë¡¢¥¸¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¾®Êª¤Ï¥¥ì¥¤¤á¤òÁª¤ó¤Ç¡£
¢¨¥â¥Ç¥ë¿ÈÄ¹¡§159.6cm
Á´ÂÎÅª¤Ë¥¥ì¥¤¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¥¥ì¥¤¤á¤ËÃå¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ü¥È¥à¥¹¤Ç¤¤Á¤ó¤È´¶¤ò½Ð¤·¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â»È¤¨¤½¤¦¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¹¥¹¥á¢º£Ç¯¤ÎÅß¤âÂç¿Íµ¤¡ª¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥«¥é¡¼¥Ë¥Ã¥È
GU¡¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÄ¹Âµ¡Ë
²Á³Ê¡§1,990±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¥«¥é¡¼¡§64 BLUE¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤Û¤«¡¢Á´7¿§Å¸³«¡£
º£²ó¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤ë¤¯¤¹¤ß¥Ö¥ë¡¼¡£ÉáÃÊ¡¢ÌµºÌ¿§¤ä¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢ÄêÈÖ¥«¥é¡¼¤ò¤ª¹¥¤ß¤ÎÊý¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡ª
¼ÂºÝ¤ËÃå¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
¥«¥é¡¼Êª¤Ï¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¤Ê¤Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¤ÈÇº¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥«¥é¡¼Êª¤òÁª¤Ö¤È¤¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¿§Ì£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤¯¤¹¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¿§¤òÁª¤Ö¤³¤È¡£
¢¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¿§Ì£¤Î·ÏÅý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¡£
¤³¤ÎË¡Â§¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ì¤Ð¤À¤¤¤¿¤¤¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤Ï¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¾®²ÖÊÁ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡ª¿§¤Î·ÏÅý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥«¥é¡¼¡ß¥«¥é¡¼¤Ç¤âÅý°ì´¶¤¬½Ð¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª
¥ª¥¹¥¹¥á£¥¥ì¥¤¤á¤ËÃå¤é¤ì¤Æ¥é¥¯¤Á¤ó²Ä°¦¤¤¡ª¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼
GU¡¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥×¥ë¥Ñ¡¼¥«¡ÊÄ¹Âµ¡Ë
²Á³Ê¡§1,990±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¥«¥é¡¼¡§32 BEIGE¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤Û¤«¡¢Á´7¿§Å¸³«¡£
¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¥¥ì¥¤¤á¥³¡¼¥Ç¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¤ªÞ¯Íî¤Ê¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÎÃå¤³¤Ê¤·½Ñ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¼ÂºÝ¤ËÃå¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
¥¥ì¥¤¤á¤Ê¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Î¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢ÄêÈÖ¤Î¥¹¥¥Ë¡¼¥Ç¥Ë¥à¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤ê¥¥ì¥¤¤á¤ËÃå¤é¤ì¤ÆÂç¿Í½÷»Ò¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎµÙÆü¥é¥¯¥Á¥ó¥³¡¼¥Ç¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¥´¥à¥¿¥¤¥×¤Î¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤·¤Æ¤â¥´¥àÉôÊ¬¤¬±£¤ì¤Æ¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¥é¥¯¥Á¥ó¤Ë¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¡¢¤´¶á½ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤½¤¦¡ª
º£µ¨¤âGU¤Î·ã°Â¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î3¤Ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥³¡¼¥Ç½Ñ¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ²Á³Ê¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þ¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
µ»ö¶¨ÎÏ¡§GU