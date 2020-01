【アクセスランキング】2019年12月に最も注目を集めた海外ドラマ関連のコラムは？ トップ10を発表

新作ドラマや映画のプロモーションなどで来日するキャストへのインタビューや、イベント取材レポート、読みごたえのあるコラムや特集記事など、海外ドラマNAVIでは毎月たくさんの読み物を掲載しています。2019年12月に最もアクセスの多かった話題のコラムトップ10をふり返りながら、先月の注目海外ドラマ・映画関連の話題をおさらいしてみましょう。年の瀬の慌ただしさに紛れて見逃していたコラムはありませんか?

先月の海外ドラマNAVIに掲載されたコラム/取材レポートの中で、最も読まれたのは以下の10本。

1.年末年始もこれでバッチリ!海外ドラマNAVIがオススメするドラマ10選

WOWOWで日本初放送の海外ドラマ作品から、編集部オススメドラマ10選をご紹介

2.ついに完結...『クリミナル・マインド』『エレメンタリー』感動のフィナーレを見逃すな!

昨年一年、幕閉じが発表されファンに衝撃を与えた人気作の中から、2作をピックアップ。

3.「ホームランダーは最も弱いキャラクター」『ザ・ボーイズ』アントニー・スター(ホームランダー役)インタビュー

まるでスーパーマンのように様々な能力を持つ彼が「最も弱い」理由とは!?

4.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』で2019年最も読まれたニュース&コラムランキング

5.海外ドラマNAVIライター&編集部による2019年本当に面白かった海外ドラマ総括【前編】

6.『クリミナル・マインド』で2019年最も読まれたニュース&コラムランキング

7.私が選ぶ『クリミナル・マインド』で強烈な印象を残した犯人とシリアルキラー10人!

8.『SUPERNATURAL』『エージェント・オブ・シールド』『ARROW』で2019年最も読まれたニュース&コラムランキング

9.「最初の読み合わせで二人クビになった!」『ゲーム・オブ・スローンズ』インタビュー

10.「死んだあのキャラが再登場したのは、その俳優に会いたかったから」『ゲーム・オブ・スローンズ』インタビュー

見逃していた記事はありましたか? お気に入りのドラマや俳優さんのトリビアが見つけられるかも...今年もお楽しみに!(海外ドラマNAVI)

