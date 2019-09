映画『IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』の新たな特別映像が公開された。11月1日から公開される同作は、スティーヴン・キングのホラー小説を原作とした『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』の完結編。前作の27年後が舞台となり、連続児童失踪事件が再び発生し、「COME HOME COME HOME」というメッセージがかつて「それ」と対峙した27年後の子供たちに届くというあらすじだ。27年後のビル役にジェームズ・マカヴォイ、ベバリー役にジェシカ・チャステイン、リッチー役にビル・ヘイダーがキャスティング。「恐怖の象徴」ペニーワイズ役をビル・スカルスガルド、監督をアンディ・ムスキエティが続投している。公開された特別映像は「1分で分かる!映画『IT/イット THE END』を観る前に」と題されたもの。前作から同作までのポイントを押さえたものとなっており、最後は「良い子は、見てね」というナレーションで締めくくられている。なお同作のレイティングはR15指定。