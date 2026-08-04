渋谷109が「その年にZ世代で流行したもの」を発表するトレンド大賞。その選考会議から見えてきた【イマ流行っている】【これから流行る】2026年のトレンドとは？

【写真を見る】「顔ない」「めじるし」「おかずかき氷」…Z世代の2026年トレンドは何？【THE TIME,】

「デカドリンク」や「おかずかき氷」

Z世代を中心に若者トレンドについてマーケティング調査を行っている『SHIBUYA109 lab. 』。今回は、11月頃に発表される「トレンド大賞2026」の選考会議に潜入しました。

集まったのは、毎月200人の若者へのヒアリングや街頭＆SNSで調査・分析をする“若者トレンドのスペシャリスト”10人。「食」「ファッション」「言葉」などさまざまなジャンルで2026年のトレンドを分析していきます。

まずは「カフェ・フード部門」からスタート。2025年は麻辣湯やドバイチョコレートなどが流行りましたが、2026年のトレンドとして出てきたのはー

「やっぱりデカドリンク」

「デカドリンクの中でもミルクティー」

【デカドリンク】とは、700ml〜1Lサイズの大容量ドリンクのこと。顔よりも大きなカップを持ち歩く若者も多く、中でも【ミルクティー】はカップも可愛く、さまざまな茶葉で楽しめる専門店が続々と登場するほど人気です。

さらに、フードであがったのが【タコス】と【ベーグル】。

メキシコ料理の1つとして提供されるのではなく“専門店”が増えていたり、“進化系ベーグル”も続々登場しています。

そして、会議の議題は「これから流行る食べ物」に。

「かき氷。なんかジェノベーゼみたいな」

「生ハムがのっている」

「生ハム！？おかずかき氷！」

【おかずかき氷】とは…？

東京・銀座のカフェ『Parlor Vinefru銀座』に行ってみると、出てきたのは「十勝枝豆ポタージュのかき氷」(2200円)。

北海道・十勝産の枝豆を使ったクリームソースに、北海道産チーズがかけられ、枝豆がたっぷりトッピングされた“ポタージュ系かき氷”です。

さらに、醤油で味付けしたクルミに、黒豆・奈良漬がのった「奈良漬と黒蜜きな粉のかき氷」(2100円)なるものも。こうした「おかず系かき氷」が人気のワケは…

▼20代女性：「“食事として”かき氷を食べた」

▼30代女性：「甘い系よりは、最近は“ランチとして食べる”ことが多いからしょっぱい系で」

オーナー・西ヶ谷佳則さん：

「お昼ご飯代わり、晩ご飯代わりにする人も増えている。溶けてしまっても最後までスープとして楽しめるように作っている」

2026年のトレンド会議、続いての話題は「流行っているモノ・コト」

シール帳や、カプセルトイをまとめる“ガチャ帳”などが広がる中、いま特に流行っているというのがー

「めじるし旋風」

「めじるしやばいね」

傘の柄やポーチなどに付けて目印にする小さなチャーム【目印アクセサリー】。色んなものに“ジャラ付け”するのが特徴です。

『SHIBUYA 109 lab. 』研究員・田辺さん：

「ドリンクのストローにひっかけて写真を撮ったりとか“使い方の幅が広がった”。写真を撮る時の“加工の1つ”みたいな使われ方をしているからこれだけ人気なのかな」

さらに、出てきたのは【山手線一周】。山手線30駅（総距離34.5km）を徒歩で一周するチャレンジのことで、歩くだけでなく“全ての駅で動画を撮影”し、最後に1本のVlog風にするのが大人気だといいます。

『SHIBUYA 109 lab. 』研究員・山崎さん：

「デジタルからは離れていると思わせつつ、“成果がデジタルで目に見える”のが2026年の外トレンド」

「顔ない」「シャバい」どう使う？

若者が使う「流行り言葉」部門では、『滅』、『写活』、『ドバガキ』など、昭和・平成世代には聞きなれない言葉が飛び交います。

『SHIBUYA 109 lab. 』所長・長田麻衣さん：

「ドパガキは、ドーパミンがたくさん出るような動画が好きな若者を揶揄した言葉。あとは、『顔ない』とか？」

リーダーの長田さんから出てきた【顔ない】という言葉。どう使うのかというと…

▼高2女子：「恥ずかしいことしちゃった時に、その状況に耐えられなくて顔ない」

▼高2女子：「テストの成績が悪すぎて顔ない。面目丸つぶれ的な」

1980年代にも流行した【シャバい】もよく使うとのこと。当時は「ださい・情けない」という意味でしたが現在はー



▼高2女子：「“つまらないな〜”みたいな」

▼高3女子：「これやるのはシャバい⇒これやるのは“違う”みたいな意味」「つまらないよりシャバいのほうが気軽」

2026年トレンド会議、後編では「天女界隈」や「ファッションスピ」などのブームを深堀します。

（THE TIME,2026年7月28日放送より）