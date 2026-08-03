8月2日、俳優の川口春奈とサッカー日本代表の板倉滉がそれぞれのインスタグラム上で結婚を発表。ビッグな夫婦の誕生に、日本中が沸いた。

【写真】時計、指輪、サングラス…川口と板倉が見せていた超高級な“愛の証”

川口と板倉は、連名で《この度、私たち板倉滉と川口春奈は結婚しましたことをご報告させていただきます》と報告。さらに、《お腹には私たちの赤ちゃんもいます。無事に生まれてきてくれることを願いながら日々穏やかに過ごしていけたらと思います》として、第一子を妊娠中であることも明かした。

「川口さんと板倉さんは7月中旬に熱愛が報じられ、一部からは“結婚”という話もすでに上がっていました。交際期間は約1年とのことですが、板倉選手は現在、オランダでプレーしているため、ほとんどを遠距離恋愛で過ごしたことになりますね」（スポーツ紙記者）

人気女優を射止めた板倉に対して、サムライブルーの面々からは続々と祝福が集まった。

結婚報告の投稿に対して、伊藤純也や鎌田大地、冨安健洋、南野拓実らは拍手の絵文字で反応。菅原由勢は、《寂しい、うん、俺寂しいな》とユーモアあふれるコメントを残しつつ、自身の投稿では《おめでとうございます。嬉しいです。はい。末長くお幸せに》と投稿。また、堂安律はインスタグラムのストーリーズに板倉との2ショットを上げ、《おめでとう！！！ 旦那、パパでは俺が少し先輩だ》と投稿した。

隠しきれなかった“愛の証”

多くの仲間に愛される板倉。一方、その伴侶となった川口といえば、かつての恋愛のイメージが強い人も多いのでは。

「川口さんといえば、以前交際していた総合格闘家の矢地祐介選手との“オープンすぎる交際”が有名でした。2019年に熱愛が発覚して以来、お揃いのブレスレットを身につけたり、矢地選手の試合会場では客席から熱烈な声援を送ったり。SNSでも、似た景色や同じブランドの服など、“匂わせ”どころかもはや確信犯的な投稿が多かった。そこから破局を経て、板倉選手と結ばれた川口さん。もともとサッカー好きなので、以前からスタジアムでの目撃情報はありました。ただ、板倉選手との交際スタート後に、彼を匂わせるような投稿は一切していない……と、されていたんですけどね（笑）」（芸能ライター、以下同）

“匂わせゼロ婚”とも言われているが、どうやらそれでも隠しきれなかった“愛の証”ががあるようで……。

「一部のファンが、“お揃いアイテム”の存在に気づいたんです。それは、ふたりが愛用しているサングラスや指輪、時計など。どれも高級ブランドのもので、サングラスは5万円以上で指輪は数十万円以上、時計に至っては1000万円以上もするアイテムです。SNS上では《一般人はとても買えない金額》《普段着みたいにさりげなくお洒落にペアってますね！さすがだな》《こっそりペアにしてるの匂わせどころか堂々としてて逆に好感度爆上がり》《1200万円の時計で匂わせとは…セレブすぎる》などの反応が寄せられています」

結婚発表の文章では、《共に支え合い、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います》とも綴っている川口と板倉。芸能界とサッカー界の第一線で活躍するふたりは、これからも華麗に“息ぴったり”な様子を見せてくれるだろう。

週刊女性PRIME