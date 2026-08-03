トヨタ「カローラクロス」特別仕様車「Z“Adventure”」（カローラ誕生60周年記念車）［2026年7月1日発表・一部改良モデル］ くるまのニュース

トヨタ・カローラクロス改良モデル、発売直後に一部グレードが受注停止

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • トヨタが2026年7月1日にカローラクロスの一部改良モデルを発売した
  • 発売から1か月未満でGR SPORTが受注停止となり納期は2027年以降とのこと
  • 安全装備の標準化が好評で、検討中のユーザーは早めの問い合わせが必要とみられる
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