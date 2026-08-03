アメリカのトランプ大統領は2日、アメリカ政府による円買い介入の理由について「日本が助けを求めていた」と述べ、「友好の証だ」と強調しました。トランプ大統領：日本と我々が良好な関係にあるからだ。我々は、非常に強い財政力を持っている。日本は円安に直面しており、少し助けを求めていた。トランプ大統領は2日、アメリカ政府による円買い介入の理由について記者から問われ、「日本は円安に直面しており、少し助けを求めてい