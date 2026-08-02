10月30日に公開予定の映画『RYUJI 竜二』の追加キャストが7月28日に発表され、新たに三宅健（47）の出演が明らかになった。

三宅は今年6月に自身の個人事務所を主体として活動していく方針を発表していた。

「’23年7月から滝沢秀明さん（44）が立ち上げた事務所TOBEに所属していましたが、今後は個人事務所と連携しながら引き続きサポートし、ファンクラブの運営などを担っていくそうです。

もともと2人は滝沢さんが座長を務めた舞台『滝沢歌舞伎』で‘16年から3年にわたり共演したことがきっかけで仲を深め、『KEN☆Tackey』というデュオを結成しCDデビューもしていました。

兄弟のような関係性で、旧ジャニーズ事務所から退所後の三宅さんにとって、滝沢さんは“再出発”のキーマンでした。

社長と所属タレントという関係になってからも、二人の関係は変わらず、’23年8月に三宅さんが自身の公式YouTubeで行った生配信では、裏方として画面の外にいる滝沢さんについてたびたび触れながら、『いつかファンの子の前にはあいつを引っ張り出したいと思う。ね？』と、笑顔で話していました」（芸能関係者）

しかし、時が流れるにつれて、二人の関係に変化があったようだ。

’25年10月に放送されたテレビ番組『ミキティダイニング』（フジテレビ系）に三宅がゲスト出演した際、「今の事務所で関係性が変わった？」とMCの庄司智春（50）から滝沢との関係について聞かれると、「向こうはやりづらそう…」と回答。「そんなことないでしょ」と笑いながら庄司に返されるも「いや、本当…本当です」と話す三宅の顔は神妙な面持ちだった。

今年6月の活動体制変更の発表の際に、《活動を続ける中で、自分にとってアイドルとは、決められた形に留まるものではなく、人との出会いや経験を通して、その可能性を更新し続けられる存在なのだと感じるようになりました》と、コメントしていた三宅。

新たな挑戦が始まるーー。