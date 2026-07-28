整体師・楽しんご（46）が26日に公式X（旧ツイッター）を更新し、テレビ出演に関する質問にまさかのぶっちゃけ回答をした。楽しんごは「ちょっと離れた田舎に行くと必ずもうテレビ出ないんですか？って言われるのマジウザい」と投稿。そこで「飽きられて干されて素行悪いの3拍子揃ってんだからもうTV出られる訳ねーだろ！www」と自ら理由をぶっちゃけていた。 楽しんごは11年に「ドドスコスコスコ〜ラブ注入!」ネタでブ