◇テニス ムバダラ・シティ・オープン(日本時間28日、アメリカ・ワシントンD.C./ATP500/ハード)アメリカ・ワシントンで行われているムバダラ・シティ・オープンで、錦織圭選手が中国のシャン ジュンチェン選手を2-1(6-7、6-3、6-4)で破り、初戦突破を決めました。現在36歳の錦織選手は、5月に自身のSNSで今季限りで現役を引退することを発表。過去には世界ランク4位まで上り詰めた錦織選手にとって、今大会が引退表明後初の試合で