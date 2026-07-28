熊本県で最大震度7を観測した地震を受けて、気象庁は会見を行い、地震が発生した地域では、過去に、大地震の発生から1週間程度の間に同程度の地震が続発した事例があることから、今後1週間程度は最大震度7程度の地震に注意し、特に2〜3日程度は強い揺れをもたらす地震が発生することが多くあるため注意を呼びかけています。