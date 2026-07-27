真っ赤な水着に身を包み、ヨットの上で振り返る──。背中は腰のあたりまで大きく開き、脇腹まで大胆に露出したその姿に、「息が止まる」「完璧すぎる」とファンが熱狂した。

【写真を見る】脇腹まで大胆に…高級リゾート地のヨットで撮影された抜群のプロポーション

写真を投稿したのは、TikTokフォロワー約850万人を誇る米人気インフルエンサーのアリックス・アール（25）。「GRWM（一緒に準備しよう）」動画ブームの火付け役として知られ、抜群のスタイルと発信力で若者を中心に絶大な人気を誇る彼女は、F1マクラーレン所属のスター選手、ランド・ノリスとの熱愛疑惑で世間を騒がせている渦中にいる。

多くの注目が集まる中、アリックスはニューヨーク州東部の高級リゾート地・シェルターアイランドで撮影した写真を投稿。スラリと伸びた手足が際立つワンピース型の水着姿を披露し、「泳ぎに行って、スプリッツを一杯飲んだ」とキャプションを添えた。

海外ジャーナリストが続ける。

「ノリスとの交際説に関しては、モナコGP後、ロンドンの会員制クラブから2人が相次いで出てきたことに加え、アリックスが公開したプライベートジェット内の写真に写り込んだ男性の腕が『ノリスのブレスレットではないか』とSNSで大騒ぎに。もっとも情報筋は、『まだ正式な交際ではない。まだ始まったばかりだ』としています」

だが、いまアメリカで彼女が注目されているのは恋愛ばかりではない。「セクシーな美女インフルエンサー」のイメージを覆すビジネス手腕が、各方面から高く評価されているのだ。

米「TIME」誌は今年、世界で最も影響力のあるデジタルクリエイター100人を選ぶ新企画「TIME100 Creators 2026」を発表。その表紙を飾ったアリックスについて、同誌は、家族や友人との日常から美容まで飾らず発信するスタイルが、多くの若者の共感を集めていると紹介している。

しかし、アリックスはインタビューで、「みんな私を過小評価している。『ただのバカな金髪』だと思っているのよね」と吐露。自身の実業家としての一面が十分に理解されていないことへの複雑な胸の内を明かしている。

5分で約1億6000万円を売り上げ、数時間で約8億円を突破

現在の華やかなイメージとは対照的に、アリックスが人気を集めたきっかけは、ニキビに悩む素顔を発信したことだった。学生時代から、すっぴんの肌やスキンケアの様子をTikTokで公開。それが同世代の共感を呼び、フォロワーは爆発的に増えていった。本人は当時を振り返り、「完璧に見せようとするのをやめたことで、多くの人が共感してくれた」と語っている。

「その経験を生かして今年3月にスキンケアブランドを立ち上げると、広告費をほとんどかけることなく、販売開始からわずか5分で100万ドル（約1億6000万円）を売り上げました。午後には500万ドル（約8億円）を突破し、その日のうちに全商品が完売。

また、プレバイオティクス飲料『Poppi』をはじめ複数の飲料ブランドの株を保有するなど投資家としても活動しており、インフルエンサーの枠を超えたビジネスにも進出しています」（同前）

Instagramの広告案件は1投稿あたり約7000万円

こうしたビジネスセンスは、広告市場でも評価が高く、Instagramのストーリーズ広告は1投稿あたり45万ドル（約7000万円）に達するとも伝えられる。「Forbes」の2026年「Top Creators」では、年間収入1200万ドル（約19億2000万円）と推計されるなど、トップクリエイターの一人として名を連ねている。

その影響力は、ファッション業界からも注目を集めている。2024年にはスポーツ誌「スポーツ・イラストレイテッド」の水着特集号のデジタル版で表紙を飾り、2025年には本誌に初登場。そして今年は、本家の表紙に抜てきされた。同誌は「現代の大物像を再定義する」としてアリックスを取り上げ、フォロワーとの強い結びつきを影響力へと変えた新世代のクリエイターとして紹介した。

華やかな投稿の裏では、一過性の人気ではなく、その先のキャリアを見据えてブランドを育て続けている。その戦略こそが、彼女の最大の武器なのかもしれない。