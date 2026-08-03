19歳の男性から現金6万8000円を脅し取った疑いで香川県丸亀市の工員の男（18）が、きょう（3日）逮捕されました。 警察によりますと、男は今年5月29日午後11時30分ごろから、同月30日午前0時40分ごろまでの間、坂出市入船町の路上で、被害者の男性に対して、「海に飛び込むか、俺とタイマンはるか、はよ選べや」「どうやってしまいすんや」などと言い、現金6万8000円を脅し取った疑いがもたれています。 警察の調べに対して男は