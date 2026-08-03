放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回はいまやドラマで引く手あまたの人気俳優となったあの人のこと。＊＊＊初めは『花子とアン』、それからやけに近頃よく見る顔と背丈。よく分からないが一拍遅れて低く喋り出すその声。『不適切にもほどがある！』『浅草キッド』『あんぱん』『地獄に堕ちるわよ』『ガ