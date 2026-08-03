GR8まもなく「アプライドF型」に進化へ！2012年、トヨタはかつての「スプリンタートレノ／レビン（AE86）」の名を受け継ぐコンパクトFRスポーツカー「86」を発売しました。スバルとの共同開発によって誕生した86は、事実上のベースグレードである「G」が241万円、最上級グレードの「GTリミテッド」でも305万円という手ごろな価格でありながらスポーツカーらしい純粋な走りが楽しめる1台として、若い世代も含めた多くのユーザー