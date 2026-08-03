子供が望まないことはさせない親先のFIFAワールドカップで、日本代表は明らかに強くなっていた。以前なら強敵だったはずのチュニジアに圧勝し、優勝候補の一角でもあったオランダにも負けない。決勝ラウンドの初戦で強豪ブラジルと当たってしまったのは不運だったが、32強のなかには日本が勝てるチームが多かったと思われる。強くなったのは、全国にJリーグの下部組織としてのユースチームができ、かなり若いころから、高い水