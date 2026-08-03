「西側に黄色のものを置く」「お財布は吉日に買った長財布が良い」「毎朝ピカピカにトイレを掃除すると金運が上がる」――。こうした「金運アップにつながる」と評判のおまじないや生活習慣を実践する人は少なくない。しかし実際のところ、本当に効果があるのかは怪しい。数多くの家計や富裕層のライフスタイルを見てきたFPの山口京子さんは、金運術をどう見ているのだろうか。確実にお金を残すための本当の金運アップ術を指南する