「カラオケまねきねこ」は7月6日より、『韓国フェア』を開催する。【写真】どの味にするか迷う…3種のチキンほか「キンパ」などメニュー一覧同フェアでは、サクッとジューシーな3種の「韓国チキン」をはじめ、手軽につまめる「ヤンニョムキンパ」、シメにぴったりの「韓国冷麺」、さらにはグループで楽しめるボリューム満点の「コリアンパーティープレート」など、本格的な韓国グルメを多数用意。歌って食べてテンションが上が