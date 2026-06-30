音楽家でタレントのＤＪＫＯＯが３０日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。健康診断の重要性を訴えた。この日、健康診断をテーマにしたＮＨＫの「あさイチ！」に出演したＤＪＫＯＯは「健康診断特に見るべきは４つの項目＆『ちょい悪』放置は危険！普段通り生活出来ても自分の体をデーターとして知っておくこと大切ですよね！」と指摘。さらに「僕、昨年末から尿酸値高くて１０・５ｍｇ／ｄｌあっけど食生活と処方箋で６・