ラオス南部で今月22日までに特殊詐欺の拠点とみられる場所が摘発され、日本人7人を含む100人以上が拘束されました。地元メディアによりますとラオス南部セコン県で地元当局が22日までに複数の特殊詐欺の拠点とみられる場所を摘発し、日本人7人を含む、101人を拘束したということです。日本人7人は不法にラオスに入国したとみられています。摘発された特殊詐欺拠点とみられる場所からは1300台以上の携帯電話や40枚以上のキャッシュ