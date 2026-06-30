ダガーナイフと呼ばれる諸刃のナイフを所持していたとして、山形県天童市の男がきのう再逮捕されました。 【画像】押収された刃物や刀剣類 男の自宅などからおよそ１００点もの刃物などが見つかっています。 銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは、天童市貫津に住む無職の男（４１）です。 警察によりますと、男は今月１５日、許可なく刃渡り５．５センチメートル以上の、諸刃で先端の鋭いいわゆるダガーナイフ