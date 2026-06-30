中国国際航空とシンガポール航空は、共同事業に向けた基本合意書（MOU）に署名した。シンガポールと中国本土、中国国内、両国以遠を結ぶ路線での共同運航（コードシェア）拡大、ダイヤの調整、共同運賃商品の検討、共同マーケティング・収益分配の実施などが含まれる。さらに、マイレージ提携を拡大し、両社間でのマイルの積算、利用機会を拡充する。運航面での協力も進める。両社は2016年からコードシェアを開始し、シンガポール