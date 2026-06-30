中国の6月の製造業の景況感を示す指数が、前の月と比べて0.3ポイント改善し、判断の節目となる「50」を上回りました。中国国家統計局によりますと、6月の製造業の景況感を示す指数である「製造業PMI」は50.3でした。前の月から0.3ポイント改善し、景気の良し悪しを判断する節目の「50」を上回りました。通信・電子機器やハイテク製造業の生産が好調だったということです。中東情勢の混乱などにより指数の下落が続いていた中、3か月