岡山県の伊原木知事 30日、岡山県の伊原木隆太知事の2025年の所得が公開されました。報告書によりますと、所得は2742万1998円です。内訳は、県知事として受け取った給与や取締役を務めるRSKホールディングスからの報酬が合わせて約2295万円、社長を務めていた天満屋の配当金が約418万円などです。 伊原木知事の所得に関する報告書は、県庁4階の総務学事課で午前8時30分から午後5時15分まで閲覧できます。また県議会事