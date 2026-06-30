6月24日、秋篠宮妃紀子さまと佳子さまは東京都千代田区で、世界各国の障害があるアーティストの作品を集めた「ヘラルボニー・アート・プライズ2026」展覧会を鑑賞された。「盛岡市に本社を置く『ヘラルボニー』は、障害のある作家とライセンス契約を結び、正当なロイヤリティを支払うことで持続可能なビジネスモデルを構築した企業です。自社ブランドの運営をはじめ、様々な企業とのコラボレーションなどアートを軸とした事業を展