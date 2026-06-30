国民民主党の玉木雄一郎代表は30日の記者会見で、同党が提出に加わった日本国旗損壊罪法案を採決する衆院本会議を欠席する理由に関し「法案どうこうではない。冷静に与野党が議論できる環境を回復してほしい」と与党側に求めた。