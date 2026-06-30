「ようそんなグラグラするとこに家建てたな」【写真】明らかにグラグラしそうな場所につくられた鳥の巣YouTubeで化学関連の動画を発信されているsin有機化学さん（@sinOrganicChem）が、X（旧Twitter）に投稿された鳥の巣の写真が話題です。駅構内などで、ツバメなど鳥が巣をつくっている場面を見たことがある人は多いと思います。筆者の自宅の最寄り駅でも、たまに駅の入口の天井付近にツバメの巣ができていることがあり、その度