28日の日韓防衛相会談後に、イベントの一環として卓球が行われた。スーツ姿で卓球台に向き合っているのは、小泉防衛大臣と韓国のアン国防相だ。【映像】スーツ姿の卓球で白熱する両大臣（実際の映像）卓球の愛好家として知られるアン国防相のスマッシュをくらい、ガックリと膝を落とす小泉大臣。スマッシュを決め、抱き合う小泉大臣とアン国防相2回戦では、アン国防相とペアを組み、学生チームとのダブルス形式になった