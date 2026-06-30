街中の本屋が次々と姿を消している。日本出版インフラセンターによると2025年度末時点の書店数はついに1万店を割り9993店に減少。前年の1万417店から424店舗が店じまいし、ピーク時の1998年度（2万4237店）の4割まで落ち込んだ。国内でも失われつつあるスタバの居心地のよさ…米国本社が日本事業を売却へ本屋の消滅はインターネットの普及によるネット書店の台頭、電子書籍の広まりに加え本を読まない活字離れが背景にある。中