西野夢菜が、イメージDVD『西野夢菜Dreaming』（竹書房）を6月26日にリリース。彼女の持つ瑞々しい魅力がたっぷりと詰まった、見応えのある作品に仕上がっている。 西野夢菜 ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. 透け感抜群の衣装カットでは、ピュアな表情の中にも大人の色気が漂う。その繊細な佇まいと時折見せる艶やかな視線に、多くのファンが魅了されること間違いなしだ。