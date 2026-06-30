イギリス政府は29日、軍を強化するため、過去最大規模となる1兆円を超えるドローン分野への投資を行うと発表しました。新たな国防投資計画で、イギリスは今後4年間で50億ポンド＝日本円で1兆700億円を超えるドローン分野への投資を行う予定です。投資は陸・海・空すべての軍に及び、攻撃ドローンや無人艦艇、自律型戦闘機などの導入を進めるとしています。ウクライナや中東でドローンが戦争の形を変え、技術革新が週単位で進む中、