些細な一言を、何日も引きずってしまう。もう終わったことだと分かっているのに、夜になるとまた思い返して落ち込む。そんな自分を「心が弱いからだ」と責めていませんか。アパレル史上最年少で上場した株式会社yutori代表・片石貴展氏の『自分の言葉で話せるようになりましょう。』をもとに、その苦しみの正体を解説します。（構成／ダイヤモンド編集局・淡路）二本目の矢を放っていないか？苦しみは一本目の矢で十分だ。二本目の